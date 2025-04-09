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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28933 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сборная Украины победила Колумбию со счетом 12:6 в первом матче по баскетболу на креслах колесных на Играх непокоренных-2025 в Ванкувере. Следующий матч украинцы проведут с командой Афганистана.

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С 30 мая по 3 июня в Киеве проходил национальный отбор в национальную сборную Украины на Игры Непокоренных 2025, где 329 раненых военнослужащих и ветеранов соревновались в 9 адаптивных видах спорта, чтобы представить Украину на международных соревнованиях в Канаде.

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