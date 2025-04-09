Украинская сборная завоевала 32 медали на «Іграх Нескорених 2025» в Канаде. МХП и фонд «МХП-Громаді» присоединились к поддержке команды в рамках программы реинтеграции ветеранов.
Сборная Украины завоевала 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей на Играх непокоренных-2025. Награды получены в пяти дисциплинах: биатлоне, беговых лыжах, горных лыжах, сноубординге и скелетоне.
Сборная Украины победила Колумбию со счетом 12:6 в первом матче по баскетболу на креслах колесных на Играх непокоренных-2025 в Ванкувере. Следующий матч украинцы проведут с командой Афганистана.
В Ванкувере и Уистлере стартуют первые зимние "Игры Непокоренных" с участием 550 спортсменов из 25 стран. Украинская сборная из 35 защитников будет соревноваться в 10 видах спорта, включая новые зимние дисциплины.
80 посетителей фестиваля LA Times 101 Best Restaurants заболели после употребления устриц из Канады. Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса расследует вспышку норовируса среди гостей престижного гастрономического мероприятия.
Эксперт назвала самые популярные направления для покупки недвижимости за рубежом и возможности для инвесторов.
С 30 мая по 3 июня в Киеве проходил национальный отбор в национальную сборную Украины на Игры Непокоренных 2025, где 329 раненых военнослужащих и ветеранов соревновались в 9 адаптивных видах спорта, чтобы представить Украину на международных соревнованиях в Канаде.
Трое граждан Индии были арестованы и обвинены в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде, что вызвало серьезный дипломатический конфликт между двумя странами.
Чемпионат мира по футболу 2026 года будут принимать стадионы США, Мексики и Канады. А финал состоится на стадионе MetLife в Нью-Джерси.
Вечернее платье принцессы Дианы 1985 года было продано на аукционе за рекордные $1,1 млн, что значительно превысило его первоначальный эстимейт. Блузка, которую она носила, также была продана за 381 тысячу долларов.