В первых зимних "Играх Непокоренных" в Канаде будут соревноваться 35 украинских защитников
Киев • УНН
В Ванкувере и Уистлере стартуют первые зимние "Игры Непокоренных" с участием 550 спортсменов из 25 стран. Украинская сборная из 35 защитников будет соревноваться в 10 видах спорта, включая новые зимние дисциплины.
В первых зимних "Играх Непокоренных" в Канаде, которые стартуют сегодня, 8 февраля, и продлятся до 16 февраля, примут участие 35 украинских защитников. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.
35 украинских защитников примут участие в первых зимних "Играх Непокоренных" - международных соревнованиях для раненых военнослужащих и ветеранов. Турнир будет проходить с 8 по 16 февраля 2025 года в двух канадских городах: Ванкувере и Уистлере. Участие в Играх примут 550 участников из 25 стран
Участники будут соревноваться в следующих видах спорта: плавание, стрельба из лука, волейбол сидя, баскетбол на колесных креслах. В этом году особенностью соревнований станет то, что добавились зимние виды спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, беговые лыжи, скелетон и керлинг на колесных креслах.
Также в этом году в сборную попадет на десять защитников больше, чем в прошлый раз - международный Фонд Игр Непокоренных увеличил украинскую квоту с 25 до 35 участников.
Шесть месяцев украинские участники готовились к играм. 31 января 2025 года сборная команда Украины отправилась в Канаду для проведения заключительного учебно-тренировочного сбора и участия в соревнованиях.
Напомним
В июле Министерство по делам ветеранов объявило Национальную сборную, которая будет представлять Украину на Играх Непокоренных 2025 в Канаде.