В первых зимних "Играх Непокоренных" в Канаде будут соревноваться 35 украинских защитников

ukenru
Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
14:59 • 5513 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Сегодня Украина выберет представителя на Евровидение-2025: где смотреть финал и как голосовать
13:55 • 34074 просмотра

Сегодня Украина выберет представителя на Евровидение-2025: где смотреть финал и как голосовать

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
10:52 • 62116 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 114004 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 121866 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 125413 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 126771 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 117425 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
7 февраля, 11:29 • 145259 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 110513 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Почти по всей Украине будет мороз: прогноз погоды на сегодня

Почти по всей Украине будет мороз: прогноз погоды на сегодня

8 февраля, 06:08 • 27733 просмотра
Зеленский расширил состав СНБО: кто стал новым членом совета

Зеленский расширил состав СНБО: кто стал новым членом совета

8 февраля, 07:54 • 40557 просмотра
Страны Балтии официально отключились от российской энергосистемы

Страны Балтии официально отключились от российской энергосистемы

8 февраля, 07:59 • 60773 просмотра
В Киеве есть повреждения из-за ночной атаки рф дронами: что известно

В Киеве есть повреждения из-за ночной атаки рф дронами: что известно

8 февраля, 08:33 • 59261 просмотра
ЕС готовит санкции против 25 китайских компаний за помощь россии - SCMP

ЕС готовит санкции против 25 китайских компаний за помощь россии - SCMP

09:29 • 51131 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 127084 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 133694 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 145261 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 207247 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 219155 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

14:59 • 5619 просмотра
FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

7 февраля, 16:21 • 106162 просмотра
Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

7 февраля, 14:46 • 110997 просмотра
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

7 февраля, 07:42 • 133068 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

7 февраля, 07:12 • 129798 просмотра
Актуальное
В первых зимних "Играх Непокоренных" в Канаде будут соревноваться 35 украинских защитников

В первых зимних "Играх Непокоренных" в Канаде будут соревноваться 35 украинских защитников

Киев  •  УНН

 • 10029 просмотра

Read in English

В Ванкувере и Уистлере стартуют первые зимние "Игры Непокоренных" с участием 550 спортсменов из 25 стран. Украинская сборная из 35 защитников будет соревноваться в 10 видах спорта, включая новые зимние дисциплины.

В первых зимних "Играх Непокоренных" в Канаде, которые стартуют сегодня, 8 февраля, и продлятся до 16 февраля, примут участие 35 украинских защитников. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.

35 украинских защитников примут участие в первых зимних "Играх Непокоренных" - международных соревнованиях для раненых военнослужащих и ветеранов. Турнир будет проходить с 8 по 16 февраля 2025 года в двух канадских городах: Ванкувере и Уистлере. Участие в Играх примут 550 участников из 25 стран 

- говорится в сообщении.

Участники будут соревноваться в следующих видах спорта: плавание, стрельба из лука, волейбол сидя, баскетбол на колесных креслах. В этом году особенностью соревнований станет то, что добавились зимние виды спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, беговые лыжи, скелетон и керлинг на колесных креслах.

Также в этом году в сборную попадет на десять защитников больше, чем в прошлый раз - международный Фонд Игр Непокоренных увеличил украинскую квоту с 25 до 35 участников.

Шесть месяцев украинские участники готовились к играм. 31 января 2025 года сборная команда Украины отправилась в Канаду для проведения заключительного учебно-тренировочного сбора и участия в соревнованиях.

Напомним

В июле Министерство по делам ветеранов объявило Национальную сборную, которая будет представлять Украину на Играх Непокоренных 2025 в Канаде.

Павел Башинский

Павел Башинский

Обществоспорт
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vankuverВанкувер
kanadaКанада
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы