У перших зимових “Іграх Нескорених” в Канаді змагатимуться 35 українських захисників
Київ • УНН
У Ванкувері та Вістлері стартують перші зимові "Ігри Нескорених" за участю 550 спортсменів із 25 країн. Українська збірна з 35 захисників змагатиметься у 10 видах спорту, включаючи нові зимові дисципліни.
У перших зимових "Іграх Нескорених" в Канаді, що стартують сьогодні, 8 лютого, та триватимуть до 16 лютого, візьмуть участь 35 українських захисників. Про це повідомляє Міністерство оборони, передає УНН.
35 українських захисників візьмуть участь у перших зимових "Іграх Нескорених" - міжнародних змаганнях для поранених військовослужбовців та ветеранів. Турнір проходитиме з 8 по 16 лютого 2025 року в двох канадських містах: Ванкувері та Вістлері. Участь в Іграх візьмуть 550 учасників із 25 країн
Учасники змагатимуться у наступних видах спорту: плавання, стрільба з лука, волейбол сидячи, баскетбол на колісних кріслах. Цьогоріч особливістю змагань стане те, що додалися зимові види спорту: гірські лижі, сноуборд, біатлон, бігові лижі, скелетон та керлінг на колісних кріслах.
Також цього року до збірної потрапить на десять захисників більше, ніж минулого разу - міжнародна Фундація Ігор Нескорених збільшила українську квоту з 25 до 35 учасників.
Шість місяців українські учасники готувались до ігор. 31 січня 2025 року збірна команда України вирушила до Канади для проведення заключного навчально-тренувального збору та участі у змаганнях.
Нагадаємо
У липні Міністерство у справах ветеранів оголосило Національну збірну, яка представлятиме Україну на Іграх Нескорених 2025 у Канаді.