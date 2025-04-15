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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 6512 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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14 квітня, 16:00 • 161620 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139586 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142307 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136401 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136213 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 196745 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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МХП долучилася до підтримки збірної України на "Іграх Нескорених 2025" у Канаді

Українська збірна здобула 32 медалі на "Іграх Нескорених 2025" у Канаді. МХП та фонд "МХП-Громаді" долучилися до підтримки команди в рамках програми реінтеграції ветеранів.

Новини Бізнесу • 24 лютого, 08:11 • 37432 перегляди

Ігри нескорених-2025: українські спортсмени здобули 16 медалей за день

Збірна України виборола 6 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей на Іграх нескорених-2025. Нагороди здобуто у п'яти дисциплінах: біатлоні, бігових лижах, гірських лижах, сноубордингу та скелетоні.

Спорт • 12 лютого, 09:29 • 25066 перегляди

Україна розпочала виступ на Іграх нескорених-2025 з перемоги у першому баскетбольному матчі

Збірна України перемогла Колумбію з рахунком 12:6 у першому матчі з баскетболу на кріслах колісних на Іграх нескорених-2025 у Ванкувері. Наступний матч українці проведуть з командою Афганістану.

Спорт • 9 лютого, 17:15 • 32020 перегляди

У перших зимових “Іграх Нескорених” в Канаді змагатимуться 35 українських захисників

У Ванкувері та Вістлері стартують перші зимові "Ігри Нескорених" за участю 550 спортсменів із 25 країн. Українська збірна з 35 захисників змагатиметься у 10 видах спорту, включаючи нові зимові дисципліни.

Суспільство • 8 лютого, 13:24 • 31776 перегляди

Елітний фестиваль їжі в Лос-Анджелесі обернувся масовим отруєнням

80 відвідувачів фестивалю LA Times 101 Best Restaurants захворіли після вживання устриць з Канади. Департамент охорони здоров'я Лос-Анджелеса розслідує спалах норовірусу серед гостей престижного гастрономічного заходу.

Новини Світу • 20 грудня, 15:09 • 19830 перегляди

Українці купують нерухомість за кордоном: найпопулярніші напрямки та можливості для інвесторів

Експерт назвала найпопулярніші напрямки для купівлі нерухомості за кордоном та можливості для інвесторів.

Економіка • 26 липня, 06:36 • 246888 перегляди

У Києві відбувся національний відбір до збірної України на Ігри Нескорених 2025

З 30 травня по 3 червня у Києві проходив національний відбір до національної збірної України на Ігри Нескорених 2025, де 329 поранених військовослужбовців та ветеранів змагалися у 9 адаптивних видах спорту, щоб представити Україну на міжнародних змаганнях у Канаді.

Спорт • 3 червня, 13:56 • 19252 перегляди

Громадяни Індії звинувачуються у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді

Троє громадян Індії були заарештовані і звинувачені у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді, що спричинило серйозний дипломатичний конфлікт між двома країнами.

Політика • 4 травня, 01:40 • 26802 перегляди

Стадіон MetLife у Нью-Джерсі прийме фінал Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Чемпіонат світу з футболу 2026 року прийматимуть стадіони США, Мексіки та Канади. А фінал відбудеться на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі.

Спорт • 5 лютого, 11:21 • 27254 перегляди

На аукціоні продали сукню принцеси Діани за рекордні 1,1 млн доларів

Вечірня сукня принцеси Діани 1985 року була продана на аукціоні за рекордні $1,1 млн, що значно перевищило її початковий естімейт. Блузка, яку вона носила, також була продана за 381 тисячу доларів.

УНН Lite • 19 грудня, 10:01 • 26037 перегляди