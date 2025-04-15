Українська збірна здобула 32 медалі на "Іграх Нескорених 2025" у Канаді. МХП та фонд "МХП-Громаді" долучилися до підтримки команди
в рамках програми реінтеграції ветеранів.
Збірна України виборола 6 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей на Іграх нескорених-2025. Нагороди здобуто у п'яти
дисциплінах: біатлоні, бігових лижах, гірських лижах, сноубордингу та скелетоні.
Збірна України перемогла Колумбію з рахунком 12:6 у першому матчі з баскетболу на кріслах колісних на Іграх нескорених-2025 у
Ванкувері. Наступний матч українці проведуть з командою Афганістану.
У Ванкувері та Вістлері стартують перші зимові "Ігри Нескорених" за участю 550 спортсменів із 25 країн. Українська збірна з 35 захисників змагатиметься у 10 видах спорту, включаючи нові зимові дисципліни.
80 відвідувачів фестивалю LA Times 101 Best Restaurants захворіли після вживання устриць з Канади. Департамент охорони здоров'я Лос-Анджелеса розслідує спалах норовірусу серед гостей престижного гастрономічного заходу.
Експерт назвала найпопулярніші напрямки для купівлі нерухомості за кордоном та можливості для інвесторів.
З 30 травня по 3 червня у Києві проходив національний відбір до національної збірної України на Ігри Нескорених 2025, де 329
поранених військовослужбовців та ветеранів змагалися у 9 адаптивних видах спорту, щоб представити Україну на міжнародних змаганнях
у Канаді.
Троє громадян Індії були заарештовані і звинувачені у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді, що спричинило серйозний дипломатичний конфлікт між двома країнами.
Чемпіонат світу з футболу 2026 року прийматимуть стадіони США, Мексіки та Канади. А фінал відбудеться на стадіоні MetLife у
Нью-Джерсі.
Вечірня сукня принцеси Діани 1985 року була продана на аукціоні за рекордні $1,1 млн, що значно перевищило її початковий естімейт. Блузка, яку вона носила, також була продана за 381 тисячу доларів.