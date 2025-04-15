У Києві відбувся національний відбір до збірної України на Ігри Нескорених 2025

З 30 травня по 3 червня у Києві проходив національний відбір до національної збірної України на Ігри Нескорених 2025, де 329 поранених військовослужбовців та ветеранів змагалися у 9 адаптивних видах спорту, щоб представити Україну на міжнародних змаганнях у Канаді.