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Громадяни Індії звинувачуються у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді

Громадяни Індії звинувачуються у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді

Київ • УНН

 • 26800 перегляди

Троє громадян Індії були заарештовані і звинувачені у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді, що спричинило серйозний дипломатичний конфлікт між двома країнами.

Трьох громадян Індії заарештували й висунули звинувачення у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді, що спричинило великий дипломатичний конфлікт між двома країнами. Про це пише BBC, передає УНН.

Деталі

45-річного Хардіпа Сінгха Ніджара минулого року у червні застрелили озброєні люди в масках на жвавій автостоянці в передмісті Ванкувера.

Дипломатична суперечка загострилася після того, як прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що уряд Індії міг бути замішаний у вбивстві.

Делі рішуче заперечує звинувачення.

Троє підозрюваних — 22-річний Каран Брар, 22-річний Камал Пріт Сінгх і 28-річний Каран Пріт Сінгх, жили в Едмонтоні, Альберта, де їх заарештували. Їм висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня, як свідчать матеріали суду, а також у змові з метою вбивства.

За словами поліції, усі вони перебували в Канаді від трьох до п’яти років.

Поліція додала, що розслідування триває, в тому числі щодо "зв'язків з урядом Індії".

Слідчі працювали з колегами в Індії, але, за їхніми словами, співпраця була "досить важкою та складною".

Поліція повідомила, що до вбивства можуть бути причетні й інші особи, і можуть бути нові арешти бо висунуті звинувачення. Ніджар був лідером сикхських сепаратистів, який публічно виступав за Халістан — створення незалежної батьківщини сикхів у регіоні Пенджаб в Індії.

Доповнення

У 1970-х роках сикхи розпочали сепаратистське повстання в Індії, у якому загинули тисячі людей, перш ніж воно було придушене наступного десятиліття. Відтоді рух здебільшого обмежується країнами з великим населенням сикхів.

Раніше Індія описувала Ніджара як терориста, який керував войовничим сепаратистським угрупованням – звинувачення, які його прихильники вважають необґрунтованими. Кажуть, раніше йому погрожували через його активність.

Його застрелили в місті приблизно за 30 км (18 миль) на схід від Ванкувера 18 червня минулого року.

Близькі до нього люди кажуть, що перед смертю канадські спецслужби попереджали його про те, що він перебуває у "розстрільному списку" і що його життю є загроза.

Через три місяці після його вбивства Трюдо, виступаючи в Палаті громад, заявив, що Канада розглядає "достовірні звинувачення, які потенційно пов’язують" Індійю з вбивством.

Індійські офіційні особи рішуче спростували ці звинувачення, звинувативши Канаду в наданні притулку "халістанським терористам і екстремістам".

Суперечка між двома країнами призвела до того, що Делі звернувся до Оттави з проханням скоротити кількість своїх представників в Індії.

Джастін Трюдо звинувачує Індію у вбивстві лідера сикхів на території Канади19.09.23, 06:23 • 218953 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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