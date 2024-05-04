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Граждане Индии обвиняются в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде
Трое граждан Индии были арестованы и обвинены в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде, что вызвало серьезный дипломатический конфликт между двумя странами.
Bloomberg: G7 планирует выдать Киеву 50 млрд долларов за счет российских активов
G7 планирует выделить Киеву 50 миллиардов долларов помощи из замороженных российских активов, а США ведут переговоры о подписании соглашения на саммите G7 в июне.
Переговорную позицию после Саммита мира в июне передадут РФ - Офис президента
Страны-участницы Мирного саммита в Швейцарии 15-16 июня выработают общую переговорную позицию и передадут ее России как первый шаг к справедливому миру в Украине.
В Украине на торгах продали "Львовдипрокоммунстрой" в 59 раз дороже стартовой цены
Фонд государственного имущества Украины продал "Львовдипрокоммунстрой" на аукционе за 15 миллионов гривен, что в 59 раз превышает стартовую цену в 255,2 тысячи гривен.
Удар по Харькову: количество раненых возросло до четырех
Четыре человека, в том числе ребенок и две пожилые женщины, получили ранения, когда гражданское офисное здание в Харькове загорелось из-за падения обломков сбитого иранского беспилотника "Шахид".
Reuters: директор ЦРУ прибыл в Египет для встреч по конфликту в Газе
Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Каир, Египет, для участия во встречах по посредничеству в прекращении огня и освобождении заложников в конфликте в Газе.
Полиция расследует действия по препятствованию доступа государства к стратегической информации о проектировании АЭС
Полиция расследует действия должностных лиц Киевского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института "Энергопроект" по факту незаконного препятствования доступа государства к стратегической информации по проектированию атомных электростанций и участия в управлении предприятием, что потенциально угрожает интересам Украины во время войны.
Глава МИД Британии высказался об отправке западных войск в Украину
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против отправки западных войск в Украину, заявив, что это было бы опасной эскалацией и что солдаты НАТО не должны убивать российских солдат.
На взятке задержали директора Администрации речных портов
Директора Государственного предприятия "Администрация речных портов" задержали во время получения взятки в размере 8500 долларов США за заключение договора, связанного с эксплуатацией гидротехнических сооружений в Киевской области.
В Харькове из-за взрыва есть раненый
В Харькове в результате двух ударов беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в Основянском районе пострадал один человек, что повлекло масштабный пожар.