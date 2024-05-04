Граждане Индии обвиняются в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде

Трех граждан Индии арестовали и предъявили обвинения в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде, что повлекло большой дипломатический конфликт между двумя странами. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

45-летнего Хардипа Сингха Ниджара в прошлом году в июне застрелили вооруженные люди в масках на оживленной автостоянке в пригороде Ванкувера.

Дипломатический спор обострился после того, как премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что правительство Индии могло быть замешано в убийстве.

Дели решительно отрицает обвинения.

Трое подозреваемых - 22-летний Каран Брар, 22-летний Камал Прит Сингх и 28-летний Каран Прит Сингх, жили в Эдмонтоне, Альберта, где их арестовали. Им предъявили обвинения в убийстве первой степени, как свидетельствуют материалы суда, а также в сговоре с целью убийства.

По словам полиции, все они находились в Канаде от трех до пяти лет.

Полиция добавила, что расследование продолжается, в том числе относительно "связей с правительством Индии".

Следователи работали с коллегами в Индии, но, по их словам, сотрудничество было "достаточно тяжелым и сложным".

Полиция сообщила, что к убийству могут быть причастны и другие лица, и могут быть новые аресты или выдвинуты обвинения. Ниджара был лидером сикхских сепаратистов, который публично выступал за Халистан - создание независимой родины сикхов в регионе Пенджаб в Индии.

Дополнение

В 1970-х годах сикхи начали сепаратистское восстание в Индии, в котором погибли тысячи людей, прежде чем оно было подавлено в следующем десятилетии. С тех пор движение в основном ограничивается странами с большим населением сикхов.

Ранее Индия описывала Ниджара как террориста, который руководил воинствующей сепаратистской группировкой - обвинения, которые его сторонники считают необоснованными. Говорят, ранее ему угрожали из-за его активности.

Его застрелили в городе примерно в 30 км (18 миль) к востоку от Ванкувера 18 июня прошлого года.

Близкие к нему люди говорят, что перед смертью канадские спецслужбы предупреждали его о том, что он находится в "расстрельном списке" и что его жизни есть угроза.

Через три месяца после его убийства Трюдо, выступая в Палате общин, заявил, что Канада рассматривает "достоверные обвинения, которые потенциально связывают" Индию с убийством.

Индийские официальные лица решительно опровергли эти обвинения, обвинив Канаду в предоставлении убежища "халистанским террористам и экстремистам".

Спор между двумя странами привел к тому, что Дели обратился к Оттаве с просьбой сократить количество своих представителей в Индии.

Джастин Трюдо обвиняет Индию в убийстве лидера сикхов на территории Канады