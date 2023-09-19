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Джастин Трюдо обвиняет Индию в убийстве лидера сикхов на территории Канады

Джастин Трюдо обвиняет Индию в убийстве лидера сикхов на территории Канады

Киев • УНН

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КИЕВ.19 сентября. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что «агенты правительства Индии» совершили убийство лидера сикхской общины в Британской Колумбии в июне прошлого года. Это взрывное утверждение, которое, вероятно, еще больше испортит отношения между двумя нациями, пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

Выступая в Палате общин, г-н Трюдо сказал, что он поднял вопрос о причастности Индии к расстрелу лидера сикхов Хардипа Сингха Ниджара с премьер-министром Нарендрой Моди на саммите Группы 20 в начале этого месяца. Он сказал, что обвинение основано на разведданных, собранных правительством Канады.

Цитата

«Любая причастность иностранного правительства к убийству канадского гражданина на территории Канады является неприемлемым нарушением нашего суверенитета», — сказал г-н Трюдо законодателям.

Он сказал, что Канада оказывает давление на Индию, чтобы она сотрудничала с расследованием убийства г-на Ниджара, который выступал за сепаратизм сикхов.

Позже министр иностранных дел Мелани Джоли объявила, что Канада выслала индийского дипломата, которого она назвала главой индийской разведки в Канаде.

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Министерство иностранных дел Индии во вторник утром отвергло обвинения Канады как «абсурдные» и политически мотивированные, заявив, что Канада в течение длительного времени предоставляла убежище «халистанским террористам и экстремистам», которые угрожают безопасности Индии. Халистан – так сикхские сепаратисты называют независимое государство, которое они стремятся создать.

Дополнение 

Обвинения в том, что правительство Индии причастно к политическому убийству в Канаде, вероятно, еще больше испортит отношения между двумя странами. Ранее в этом месяце Канада приостановила переговоры по торговому соглашению с Индией, которые должны были быть заключены в этом году. Во время G20 господин Моди исключил господина Трюдо из списка лидеров, с которыми он проводил официальные двусторонние встречи.

Контекст

45-летний г-н Ниджара был застрелен возле сикхского храма в Суррее, Британская Колумбия. На пресс-конференции в июне следователи Королевской канадской конной полиции заявили, что на него устроили засаду люди в масках, но не сказали, оказалось ли нападение политически мотивированным.

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