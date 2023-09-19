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Джастін Трюдо звинувачує Індію у вбивстві лідера сикхів на території Канади

Джастін Трюдо звинувачує Індію у вбивстві лідера сикхів на території Канади

Київ • УНН

 • 218953 перегляди

КИЇВ.19 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що «агенти уряду Індії» здійснили вбивство лідера сикхської громади в Британській Колумбії торік у червні. Це вибухове твердження, яке, ймовірно, ще більше зіпсує відносини між двома націями, пише The New York Times, передає УНН.

Деталі

Виступаючи в Палаті громад, пан Трюдо сказав, що він порушив питання про причетність Індії до розстрілу лідера сикхів Хардіпа Сінгха Ніджара з прем’єр-міністром Нарендрою Моді на саміті Групи 20 на початку цього місяця. Він сказав, що звинувачення ґрунтується на розвідданих, зібраних урядом Канади.

Цитата

«Будь-яка причетність іноземного уряду до вбивства канадського громадянина на території Канади є неприйнятним порушенням нашого суверенітету», — сказав пан Трюдо законодавцям.

Він сказав, що Канада тисне на Індію, щоб вона співпрацювала з розслідуванням убивства пана Ніджара, який виступав за сепаратизм сикхів.

Пізніше міністр закордонних справ Мелані Джолі оголосила, що Канада вислала індійського дипломата, якого вона назвала головою індійської розвідки в Канаді.

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Міністерство закордонних справ Індії у вівторок вранці відкинуло звинувачення Канади як «абсурдні» та політично вмотивовані, заявивши, що Канада протягом тривалого часу надавала притулок «халістанським терористам і екстремістам», які загрожують безпеці Індії. Халістан – так сикхські сепаратисти називають незалежну державу, яку вони прагнуть створити.

Доповнення 

Звинувачення в тому, що уряд Індії причетний до політичного вбивства в Канаді, ймовірно, ще більше зіпсує відносини між двома країнами. Раніше цього місяця Канада призупинила переговори щодо торговельної угоди з Індією, які мали бути укладені цього року. Під час G20 пан Моді виключив пана Трюдо зі списку лідерів, з якими він проводив офіційні двосторонні зустрічі.

Контекст

45-річного пана Ніджара застрелили біля сикхського храму в Сурреї, Британська Колумбія. На прес-конференції в червні слідчі Королівської канадської кінної поліції заявили, що на нього влаштували засідку люди в масках, але не сказали, чи виявився напад політично мотивованим.

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