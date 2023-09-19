Джастін Трюдо звинувачує Індію у вбивстві лідера сикхів на території Канади
Київ • УНН
КИЇВ.19 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що «агенти уряду Індії» здійснили вбивство лідера сикхської громади в Британській Колумбії торік у червні. Це вибухове твердження, яке, ймовірно, ще більше зіпсує відносини між двома націями, пише The New York Times, передає УНН.
Деталі
Виступаючи в Палаті громад, пан Трюдо сказав, що він порушив питання про причетність Індії до розстрілу лідера сикхів Хардіпа Сінгха Ніджара з прем’єр-міністром Нарендрою Моді на саміті Групи 20 на початку цього місяця. Він сказав, що звинувачення ґрунтується на розвідданих, зібраних урядом Канади.
Цитата
«Будь-яка причетність іноземного уряду до вбивства канадського громадянина на території Канади є неприйнятним порушенням нашого суверенітету», — сказав пан Трюдо законодавцям.
Він сказав, що Канада тисне на Індію, щоб вона співпрацювала з розслідуванням убивства пана Ніджара, який виступав за сепаратизм сикхів.
Пізніше міністр закордонних справ Мелані Джолі оголосила, що Канада вислала індійського дипломата, якого вона назвала головою індійської розвідки в Канаді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК внесло одного з найбільших у світі виробників діамантів SRK до переліку міжнародних спонсорів війни
Міністерство закордонних справ Індії у вівторок вранці відкинуло звинувачення Канади як «абсурдні» та політично вмотивовані, заявивши, що Канада протягом тривалого часу надавала притулок «халістанським терористам і екстремістам», які загрожують безпеці Індії. Халістан – так сикхські сепаратисти називають незалежну державу, яку вони прагнуть створити.
Доповнення
Звинувачення в тому, що уряд Індії причетний до політичного вбивства в Канаді, ймовірно, ще більше зіпсує відносини між двома країнами. Раніше цього місяця Канада призупинила переговори щодо торговельної угоди з Індією, які мали бути укладені цього року. Під час G20 пан Моді виключив пана Трюдо зі списку лідерів, з якими він проводив офіційні двосторонні зустрічі.
Контекст
45-річного пана Ніджара застрелили біля сикхського храму в Сурреї, Британська Колумбія. На прес-конференції в червні слідчі Королівської канадської кінної поліції заявили, що на нього влаштували засідку люди в масках, але не сказали, чи виявився напад політично мотивованим.