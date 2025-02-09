Україна розпочала виступ на Іграх нескорених-2025 з перемоги у першому баскетбольному матчі

В день відкриття Ігор нескорених-2025 у Канаді Україна провела свій перший поєдинок. Це була зустріч з Колумбією у турнірі з баскетболу на кріслах колісних, яка закінчилась перемогою українців. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

У матчі першого кола відбіркового матчу з баскетболу на кріслах колісних у Ванкувері наша команда зустрілася з Колумбією, матч завершився з рахунком 12:6 на користь українців, - йдеться у повідомленні.

Команда України: Віктор Дикий, Арсена Рябошапко, Олександр Андрієнко, Костянтин Копелюк, Ілля Гайдук, Олексій Тюнін, Роман Полтавець, Валерій Одайник, Денис Смольніков, Анатолій Бирко, Ярослав Шаркий.

Зазначається, що Наступний матч у групі С українці зіграють сьогодні о 18:20 за київським часом з командою Афганістану TEAM UNCONQUERED 3. Півфінали розпочнуться 10 лютого о 1:45, матч за бронзу о 4:40, а фінал о 6:10 (за Києвом).

Також сьогодні збірна України візьме участь у змаганнях з керлінгу на кріслах колісних.

Нагадаємо

У Ванкувері та Вістлері стартували перші зимові "Ігри Нескорених" за участю 550 спортсменів із 25 країн. Українська збірна з 35 захисників змагатиметься у 10 видах спорту, включаючи нові зимові дисципліни.