Украина начала выступление на Играх непокоренных-2025 с победы в первом баскетбольном матче

В день открытия Игр непокоренных-2025 в Канаде Украина провела свой первый поединок. Это была встреча с Колумбией в турнире по баскетболу на креслах колесных, которая закончилась победой украинцев. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

В матче первого круга отборочного матча по баскетболу на креслах колесных в Ванкувере наша команда встретилась с Колумбией, матч завершился со счетом 12:6 в пользу украинцев, - говорится в сообщении.

Команда Украины: Виктор Дикий, Арсена Рябошапко, Александр Андриенко, Константин Копелюк, Илья Гайдук, Алексей Тюнин, Роман Полтавец, Валерий Одайник, Денис Смольников, Анатолий Бирко, Ярослав Шаркий.

Отмечается, что следующий матч в группе С украинцы сыграют сегодня в 18:20 по киевскому времени с командой Афганистана TEAM UNCONQUERED 3. Полуфиналы начнутся 10 февраля в 1:45, матч за бронзу в 4:40, а финал в 6:10 (по Киеву).

Также сегодня сборная Украины примет участие в соревнованиях по керлингу на креслах колесных.

Напомним

В Ванкувере и Уистлере стартовали первые зимние "Игры Непокоренных" с участием 550 спортсменов из 25 стран. Украинская сборная из 35 защитников будет соревноваться в 10 видах спорта, включая новые зимние дисциплины.