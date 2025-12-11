Тисячі людей на Північному Заході США та Канади готуються до евакуації через катастрофічну повінь

Reuters

Мешканці Тихоокеанського Північного Заходу США та Канади готуються до рекордних повеней, оскільки потужний атмосферний фронт приніс сильні дощі, які переповнили річки регіону. У США Національна метеорологічна служба попередила про можливі катастрофічні повені в штатах Орегон і Вашингтон, особливо вздовж річок Скагіт і Сногоміш. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

У Канаді вже закрито основні автомагістралі, що ведуть до Ванкувера, через паводки, зсуви та підвищений ризик сходження лавин. У зв'язку з цим, тисячі людей по обидва боки кордону отримали накази про евакуацію, адже влада попередила про нові дощі, які очікуються у четвер.

Шторм "Байрон" накрив Грецію: закриті школи, порушена робота громадських служб

Губернатор штату Вашингтон Боб Фергюсон оголосив у середу надзвичайний стан у всьому штаті, оцінюючи, що близько 100 000 мешканців незабаром можуть отримати накази про евакуацію. У заяві про надзвичайний стан зазначається, що продовження опадів, включно зі снігом у горах, посилить умови для повені, що також може негативно вплинути на постачання та транспорт.

Північний Схід США накрила перша серйозна снігова буря сезону

Округ Скагіт, важливий сільськогосподарський регіон на північ від Сіетла, вже видав накази про негайну евакуацію для мешканців, які проживають біля водойм. Директор Відділу надзвичайних ситуацій Роберт Езелл повідомив, що з низовинних районів річки Скагіт буде евакуйовано приблизно 75 000 осіб.

У канадській провінції Британська Колумбія діють накази про евакуацію для громад Туламін та Істгейт, а також кількох інших районів. Місто Абботсфорд оголосило про термінову евакуацію 371 об'єкта нерухомості. Весь регіон потерпає від проливних дощів. Хоча найсильніші опади, як очікується, вщухнуть до полудня четверга, вода продовжить прибувати в річки. Ще один шторм прогнозується на неділю.

Повені в Індонезії: понад 900 загиблих, ув'язнених звільнили із затопленої тюрми через брак місця в інших в'язницях