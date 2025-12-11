$42.280.10
12:12 • 3536 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 9394 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 10103 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 11754 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 13990 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 29764 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 20829 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 21300 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 28734 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 42837 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Тисячі людей на Північному Заході США та Канади готуються до евакуації через катастрофічну повінь

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Мешканців Північного Заходу США та Канади готуються до евакуації через катастрофічні повені, спричинені потужним атмосферним фронтом. У США оголошено надзвичайний стан, а в Канаді вже закрито основні автомагістралі через паводки та зсуви.

Reuters

Мешканці Тихоокеанського Північного Заходу США та Канади готуються до рекордних повеней, оскільки потужний атмосферний фронт приніс сильні дощі, які переповнили річки регіону. У США Національна метеорологічна служба попередила про можливі катастрофічні повені в штатах Орегон і Вашингтон, особливо вздовж річок Скагіт і Сногоміш. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

У Канаді вже закрито основні автомагістралі, що ведуть до Ванкувера, через паводки, зсуви та підвищений ризик сходження лавин. У зв'язку з цим, тисячі людей по обидва боки кордону отримали накази про евакуацію, адже влада попередила про нові дощі, які очікуються у четвер.

Шторм "Байрон" накрив Грецію: закриті школи, порушена робота громадських служб05.12.25, 10:43 • 4020 переглядiв

Губернатор штату Вашингтон Боб Фергюсон оголосив у середу надзвичайний стан у всьому штаті, оцінюючи, що близько 100 000 мешканців незабаром можуть отримати накази про евакуацію. У заяві про надзвичайний стан зазначається, що продовження опадів, включно зі снігом у горах, посилить умови для повені, що також може негативно вплинути на постачання та транспорт. 

Північний Схід США накрила перша серйозна снігова буря сезону02.12.25, 22:00 • 9140 переглядiв

Округ Скагіт, важливий сільськогосподарський регіон на північ від Сіетла, вже видав накази про негайну евакуацію для мешканців, які проживають біля водойм. Директор Відділу надзвичайних ситуацій Роберт Езелл повідомив, що з низовинних районів річки Скагіт буде евакуйовано приблизно 75 000 осіб.

У канадській провінції Британська Колумбія діють накази про евакуацію для громад Туламін та Істгейт, а також кількох інших районів. Місто Абботсфорд оголосило про термінову евакуацію 371 об'єкта нерухомості. Весь регіон потерпає від проливних дощів. Хоча найсильніші опади, як очікується, вщухнуть до полудня четверга, вода продовжить прибувати в річки. Ще один шторм прогнозується на неділю.

Повені в Індонезії: понад 900 загиблих, ув'язнених звільнили із затопленої тюрми через брак місця в інших в'язницях07.12.25, 09:45 • 4376 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Ураган в США
Британська Колумбія
Орегон
Ванкувер
Канада
Сполучені Штати Америки