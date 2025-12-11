Тысячи людей на Северо-Западе США и Канады готовятся к эвакуации из-за катастрофического наводнения

Reuters

Жители Тихоокеанского Северо-Запада США и Канады готовятся к рекордным наводнениям, поскольку мощный атмосферный фронт принес сильные дожди, переполнившие реки региона. В США Национальная метеорологическая служба предупредила о возможных катастрофических наводнениях в штатах Орегон и Вашингтон, особенно вдоль рек Скагит и Сногомиш. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

В Канаде уже закрыты основные автомагистрали, ведущие в Ванкувер, из-за паводков, оползней и повышенного риска схода лавин. В связи с этим тысячи людей по обе стороны границы получили приказы об эвакуации, ведь власти предупредили о новых дождях, которые ожидаются в четверг.

Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон объявил в среду чрезвычайное положение во всем штате, оценивая, что около 100 000 жителей вскоре могут получить приказы об эвакуации. В заявлении о чрезвычайном положении отмечается, что продолжение осадков, включая снег в горах, усилит условия для наводнения, что также может негативно повлиять на поставки и транспорт.

Округ Скагит, важный сельскохозяйственный регион к северу от Сиэтла, уже издал приказы о немедленной эвакуации для жителей, проживающих у водоемов. Директор Отдела чрезвычайных ситуаций Роберт Эзелл сообщил, что из низменных районов реки Скагит будет эвакуировано примерно 75 000 человек.

В канадской провинции Британская Колумбия действуют приказы об эвакуации для общин Туламин и Истгейт, а также нескольких других районов. Город Абботсфорд объявил о срочной эвакуации 371 объекта недвижимости. Весь регион страдает от проливных дождей. Хотя самые сильные осадки, как ожидается, утихнут к полудню четверга, вода продолжит прибывать в реки. Еще один шторм прогнозируется на воскресенье.

