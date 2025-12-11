$42.280.10
11:59 • 9552 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 10194 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 11837 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 14064 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 29851 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 20855 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 21311 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 28742 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 42849 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 37083 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту

Эксклюзив

08:43 • 29846 просмотра
Эксклюзив
08:43 • 29846 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 42751 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 44027 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 51174 просмотра
Тысячи людей на Северо-Западе США и Канады готовятся к эвакуации из-за катастрофического наводнения

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Жители Северо-Запада США и Канады готовятся к эвакуации из-за катастрофических наводнений, вызванных мощным атмосферным фронтом. В США объявлено чрезвычайное положение, а в Канаде уже закрыты основные автомагистрали из-за паводков и оползней.

Тысячи людей на Северо-Западе США и Канады готовятся к эвакуации из-за катастрофического наводнения
Reuters

Жители Тихоокеанского Северо-Запада США и Канады готовятся к рекордным наводнениям, поскольку мощный атмосферный фронт принес сильные дожди, переполнившие реки региона. В США Национальная метеорологическая служба предупредила о возможных катастрофических наводнениях в штатах Орегон и Вашингтон, особенно вдоль рек Скагит и Сногомиш. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

В Канаде уже закрыты основные автомагистрали, ведущие в Ванкувер, из-за паводков, оползней и повышенного риска схода лавин. В связи с этим тысячи людей по обе стороны границы получили приказы об эвакуации, ведь власти предупредили о новых дождях, которые ожидаются в четверг.

Шторм "Байрон" накрыл Грецию: закрыты школы, нарушена работа общественных служб05.12.25, 10:43 • 4020 просмотров

Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон объявил в среду чрезвычайное положение во всем штате, оценивая, что около 100 000 жителей вскоре могут получить приказы об эвакуации. В заявлении о чрезвычайном положении отмечается, что продолжение осадков, включая снег в горах, усилит условия для наводнения, что также может негативно повлиять на поставки и транспорт. 

Северо-Восток США накрыла первая серьезная снежная буря сезона02.12.25, 22:00 • 9140 просмотров

Округ Скагит, важный сельскохозяйственный регион к северу от Сиэтла, уже издал приказы о немедленной эвакуации для жителей, проживающих у водоемов. Директор Отдела чрезвычайных ситуаций Роберт Эзелл сообщил, что из низменных районов реки Скагит будет эвакуировано примерно 75 000 человек.

В канадской провинции Британская Колумбия действуют приказы об эвакуации для общин Туламин и Истгейт, а также нескольких других районов. Город Абботсфорд объявил о срочной эвакуации 371 объекта недвижимости. Весь регион страдает от проливных дождей. Хотя самые сильные осадки, как ожидается, утихнут к полудню четверга, вода продолжит прибывать в реки. Еще один шторм прогнозируется на воскресенье.

Наводнения в Индонезии: более 900 погибших, заключенных освободили из затопленной тюрьмы из-за нехватки мест в других тюрьмах07.12.25, 09:45 • 4376 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Ураган в США
Британская Колумбия
Орегон
Ванкувер
Канада
Соединённые Штаты