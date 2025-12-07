Наводнения в Индонезии: более 900 погибших, заключенных освободили из затопленной тюрьмы из-за нехватки мест в других тюрьмах

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 декабря, 20:45 • 29037 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 38730 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 47657 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 46182 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 52461 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 52791 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 38861 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 78860 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 43137 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 38647 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.3м/с
93%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Литва аннулировала вид на жительство 145 россиян из-за поездок в РФ и Беларусь6 декабря, 22:38 • 4388 просмотра
Apple переживает крупнейшие кадровые перестановки за десятилетия: из компании уволились четверо топ-менеджеров6 декабря, 23:02 • 6164 просмотра
Швеция фиксирует подводные лодки РФ в Балтике "почти каждую неделю", и их количество может увеличиться6 декабря, 23:29 • 3252 просмотра
Глава МИД Польши отправил Илона Маска на МарсPhoto7 декабря, 01:07 • 6912 просмотра
Украинцы массово выезжают за границу: в НБУ назвали две причины04:08 • 4106 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 35247 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 45156 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 58937 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 78862 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 68204 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Илон Маск
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 33942 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 42863 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 44417 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 58444 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 56700 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
Шахед-136

Наводнения в Индонезии: более 900 погибших, заключенных освободили из затопленной тюрьмы из-за нехватки мест в других тюрьмах

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Более 900 человек погибли в Индонезии из-за масштабного наводнения, вызванного циклоном, сотни пропали без вести. Стихийное бедствие разрушило более 100 000 домов, а из затопленной тюрьмы освободили заключенных.

Наводнения в Индонезии: более 900 погибших, заключенных освободили из затопленной тюрьмы из-за нехватки мест в других тюрьмах
Фото: Reuters

Число погибших в Индонезии в результате масштабного наводнения, вызванного редким и мощным циклоном над Малаккским проливом, превысило 900 человек, тогда как сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Подробности

Стихийное бедствие на прошлой неделе привело к ливневым дождям, оползням и разрушило более 100 000 домов в некоторых частях страны Юго-Восточной Азии.

Шторм "Байрон" накрыл Грецию: закрыты школы, нарушена работа общественных служб05.12.25, 10:43 • 3864 просмотра

Продолжаются усилия по оказанию помощи населению в районах, остающихся отрезанными от мира, причем в некоторые места поставки осуществляются только с воздуха. Это наводнение стало одним из ряда экстремальных погодных явлений, охвативших Азию, где общее число жертв в Шри-Ланке, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме приближается к 2000.

Те, кто выжил в наиболее пострадавших районах Индонезии, таких как Ачех-Тамианг, рассказывают о деревнях, полностью смытых стремительными потоками воды.

В Азии более 1500 жертв наводнений и оползней: люди молят о срочной помощи - AP05.12.25, 20:40 • 4362 просмотра

Одна из пострадавших, Фитриана, рассказала Индонезийской службе ВВС о том, как люди спасались на крышах своих домов. 

Были также те, кто выживал на крышах своих домов со своими четырехлетними детьми в течение трех дней без еды и питья 

– отметила женщина.

Она добавила, что около 90% домов в ее деревне было разрушено, оставив 300 семей без жилья.

Губернатор региона сообщил информационному агентству AFP, что спасательные группы продолжают поиск тел в грязи, которая достигает "по пояс". Он подчеркнул критическую ситуацию с поставками.

Многие люди нуждаются в предметах первой необходимости. Многие районы в отдаленных районах Ачеха остаются нетронутыми. Люди умирают не от наводнения, а от голода. Вот так оно и есть 

– подчеркнул губернатор. 

Из-за угрозы затопления одной из тюрем индонезийские СМИ сообщили об освобождении заключенных, поскольку чиновники заявили, что их некуда больше отправить. По состоянию на воскресенье, сухопутный доступ к городам Сиболга и Центральный Тапанули остается закрытым, и помощь туда поступает только воздушным и морским путем.

Наводнения и оползни на Суматре унесли жизни более 700 человек02.12.25, 19:09 • 3730 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Село
Шри-Ланка
благотворительность
Вьетнам
Малайзия
Таиланд
Азия