Наводнения в Индонезии: более 900 погибших, заключенных освободили из затопленной тюрьмы из-за нехватки мест в других тюрьмах

Фото: Reuters

Число погибших в Индонезии в результате масштабного наводнения, вызванного редким и мощным циклоном над Малаккским проливом, превысило 900 человек, тогда как сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Подробности

Стихийное бедствие на прошлой неделе привело к ливневым дождям, оползням и разрушило более 100 000 домов в некоторых частях страны Юго-Восточной Азии.

Шторм "Байрон" накрыл Грецию: закрыты школы, нарушена работа общественных служб

Продолжаются усилия по оказанию помощи населению в районах, остающихся отрезанными от мира, причем в некоторые места поставки осуществляются только с воздуха. Это наводнение стало одним из ряда экстремальных погодных явлений, охвативших Азию, где общее число жертв в Шри-Ланке, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме приближается к 2000.

Те, кто выжил в наиболее пострадавших районах Индонезии, таких как Ачех-Тамианг, рассказывают о деревнях, полностью смытых стремительными потоками воды.

В Азии более 1500 жертв наводнений и оползней: люди молят о срочной помощи - AP

Одна из пострадавших, Фитриана, рассказала Индонезийской службе ВВС о том, как люди спасались на крышах своих домов.

Были также те, кто выживал на крышах своих домов со своими четырехлетними детьми в течение трех дней без еды и питья – отметила женщина.

Она добавила, что около 90% домов в ее деревне было разрушено, оставив 300 семей без жилья.

Губернатор региона сообщил информационному агентству AFP, что спасательные группы продолжают поиск тел в грязи, которая достигает "по пояс". Он подчеркнул критическую ситуацию с поставками.

Многие люди нуждаются в предметах первой необходимости. Многие районы в отдаленных районах Ачеха остаются нетронутыми. Люди умирают не от наводнения, а от голода. Вот так оно и есть – подчеркнул губернатор.

Из-за угрозы затопления одной из тюрем индонезийские СМИ сообщили об освобождении заключенных, поскольку чиновники заявили, что их некуда больше отправить. По состоянию на воскресенье, сухопутный доступ к городам Сиболга и Центральный Тапанули остается закрытым, и помощь туда поступает только воздушным и морским путем.

Наводнения и оползни на Суматре унесли жизни более 700 человек