Наводнения и оползни на Суматре унесли жизни более 700 человек

Число погибших в результате масштабных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра возросло до 708 человек, сообщило агентство по стихийным бедствиям. Власти работают над восстановлением инфраструктуры и доставкой гуманитарной помощи в труднодоступные районы. Об этом пишет УНН.

Подробности

Ранее сообщалось о 753 погибших, однако агентство уточнило данные без объяснения причин расхождения. Эксперты и местные чиновники указывают на вырубку лесов как на фактор, значительно усиливший последствия стихии.

Индонезийские спасательные команды сосредоточены на расчистке дорог, ремонте поврежденной инфраструктуры и доставке помощи наземным, морским и воздушным путем.

Мы действительно надеемся, что сможем ускорить логистическое распределение – отметил представитель агентства Абдул Мухари.

