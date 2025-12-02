Наводнения и оползни на Суматре унесли жизни более 700 человек
На индонезийском острове Суматра число погибших в результате масштабных наводнений и оползней возросло до 708 человек. Власти работают над восстановлением инфраструктуры и доставкой гуманитарной помощи.
Число погибших в результате масштабных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра возросло до 708 человек, сообщило агентство по стихийным бедствиям.
Ранее сообщалось о 753 погибших, однако агентство уточнило данные без объяснения причин расхождения. Эксперты и местные чиновники указывают на вырубку лесов как на фактор, значительно усиливший последствия стихии.
Индонезийские спасательные команды сосредоточены на расчистке дорог, ремонте поврежденной инфраструктуры и доставке помощи наземным, морским и воздушным путем.
Мы действительно надеемся, что сможем ускорить логистическое распределение
