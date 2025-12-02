$42.340.08
12:35 • 10543 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 25853 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 25350 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 19131 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 20363 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 52965 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 50444 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 59659 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 50724 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 46236 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
Эксклюзив
11:54 • 25853 просмотра
Наводнения и оползни на Суматре унесли жизни более 700 человек

Киев • УНН

 100 просмотра

На индонезийском острове Суматра число погибших в результате масштабных наводнений и оползней возросло до 708 человек. Власти работают над восстановлением инфраструктуры и доставкой гуманитарной помощи.

Наводнения и оползни на Суматре унесли жизни более 700 человек

Число погибших в результате масштабных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра возросло до 708 человек, сообщило агентство по стихийным бедствиям. Власти работают над восстановлением инфраструктуры и доставкой гуманитарной помощи в труднодоступные районы. Об этом пишет УНН.

Подробности

Ранее сообщалось о 753 погибших, однако агентство уточнило данные без объяснения причин расхождения. Эксперты и местные чиновники указывают на вырубку лесов как на фактор, значительно усиливший последствия стихии.

В Юго-Восточной Азии резко возросло число жертв тропического шторма: более 600 погибших и миллионы пострадавших30.11.25, 14:47 • 5086 просмотров

Индонезийские спасательные команды сосредоточены на расчистке дорог, ремонте поврежденной инфраструктуры и доставке помощи наземным, морским и воздушным путем. 

Мы действительно надеемся, что сможем ускорить логистическое распределение 

– отметил представитель агентства Абдул Мухари.

Разрушительные наводнения в Юго-Восточной Азии: Наводнения на Суматре унесли жизни более 300 человек: сотни пропавших без вести30.11.25, 05:05 • 4348 просмотров

Степан Гафтко

