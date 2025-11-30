$42.190.00
11:44 • 2424 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
10:20 • 7588 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
07:27 • 13263 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 23432 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 33772 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 27923 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 25545 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 22839 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 17483 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 16694 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
Эксклюзивы
В Юго-Восточной Азии резко возросло число жертв тропического шторма: более 600 погибших и миллионы пострадавших

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Масштабные наводнения и оползни, вызванные тропическим штормом в Юго-Восточной Азии, привели к гибели более 600 человек и пострадали более 4 миллионов человек. Больше всего жертв зафиксировано в Индонезии (435), Таиланде (170) и Малайзии (3), а также 153 погибших на Шри-Ланке.

В Юго-Восточной Азии резко возросло число жертв тропического шторма: более 600 погибших и миллионы пострадавших
Фото: Reuters

Число погибших в результате масштабных наводнений и оползней в трех странах Юго-Восточной Азии достигло более 600 человек, а в общей сложности пострадали более 4 миллионов человек. Спасательные службы продолжают работу, пытаясь добраться до изолированных регионов, несмотря на частичное отступление паводковых вод. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Редкий тропический шторм, сформировавшийся в Малаккском проливе, принес неделю интенсивных дождей и разрушительных порывов ветра. Наибольшие потери понесла Индонезия – 435 погибших, тогда как в Таиланде подтвердили 170 смертей, а в Малайзии – три. Эвакуированы десятки тысяч людей, значительная часть которых остается во временных убежищах.

Наводнение на Суматре унесло жизни более 90 человек, еще 80 тысяч эвакуированы - Reuters28.11.25, 13:22 • 3344 просмотра

По официальным данным, стихия охватила огромные территории: почти 3 миллиона пострадавших – на юге Таиланда и 1,1 миллиона – в западной Индонезии. В отчетах отмечается, что только за воскресенье в Индонезии число погибших резко возросло – с 303 до 435 человек, после того как поступили новые данные с острова Суматра, где оползни и наводнения разрушили целые населенные пункты.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Отдельно трагедия разворачивается на Шри-Ланке: из-за циклона там погибли 153 человека, еще 191 пропал без вести, а более полумиллиона жителей пострадали от непогоды.

Число жертв наводнений и оползней на Шри-Ланке возросло до 12329.11.25, 10:28 • 4322 просмотра

В Таиланде ситуация также критическая. Министерство здравоохранения сообщило о 170 погибших и более сотни раненых. Больше всего пострадала провинция Сонгкхла, где зафиксировано 131 смерть. В городе Хатъяй в пятницу выпало 335 мм осадков – рекорд за 300 лет.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Малайзии же около 18 700 человек до сих пор находятся в эвакуационных центрах. Хотя метеорологи уже отменили предупреждение о тропическом шторме, последствия непогоды остаются масштабными, а восстановление может длиться неделями.

Разрушительные наводнения в Юго-Восточной Азии: Наводнения на Суматре унесли жизни более 300 человек: сотни пропавших без вести30.11.25, 05:05 • 3386 просмотров

Степан Гафтко

