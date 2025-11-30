В Юго-Восточной Азии резко возросло число жертв тропического шторма: более 600 погибших и миллионы пострадавших

Фото: Reuters

Число погибших в результате масштабных наводнений и оползней в трех странах Юго-Восточной Азии достигло более 600 человек, а в общей сложности пострадали более 4 миллионов человек. Спасательные службы продолжают работу, пытаясь добраться до изолированных регионов, несмотря на частичное отступление паводковых вод. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Редкий тропический шторм, сформировавшийся в Малаккском проливе, принес неделю интенсивных дождей и разрушительных порывов ветра. Наибольшие потери понесла Индонезия – 435 погибших, тогда как в Таиланде подтвердили 170 смертей, а в Малайзии – три. Эвакуированы десятки тысяч людей, значительная часть которых остается во временных убежищах.

Наводнение на Суматре унесло жизни более 90 человек, еще 80 тысяч эвакуированы - Reuters

По официальным данным, стихия охватила огромные территории: почти 3 миллиона пострадавших – на юге Таиланда и 1,1 миллиона – в западной Индонезии. В отчетах отмечается, что только за воскресенье в Индонезии число погибших резко возросло – с 303 до 435 человек, после того как поступили новые данные с острова Суматра, где оползни и наводнения разрушили целые населенные пункты.

Фото: Reuters

Отдельно трагедия разворачивается на Шри-Ланке: из-за циклона там погибли 153 человека, еще 191 пропал без вести, а более полумиллиона жителей пострадали от непогоды.

Число жертв наводнений и оползней на Шри-Ланке возросло до 123

В Таиланде ситуация также критическая. Министерство здравоохранения сообщило о 170 погибших и более сотни раненых. Больше всего пострадала провинция Сонгкхла, где зафиксировано 131 смерть. В городе Хатъяй в пятницу выпало 335 мм осадков – рекорд за 300 лет.

Фото: Reuters

В Малайзии же около 18 700 человек до сих пор находятся в эвакуационных центрах. Хотя метеорологи уже отменили предупреждение о тропическом шторме, последствия непогоды остаются масштабными, а восстановление может длиться неделями.

Разрушительные наводнения в Юго-Восточной Азии: Наводнения на Суматре унесли жизни более 300 человек: сотни пропавших без вести