Число жертв наводнений и оползней на Шри-Ланке возросло до 123
Циклон «Дитва» вызвал проливные дожди и наводнения на Шри-Ланке, унеся жизни 123 человек, еще 130 остаются пропавшими без вести. 43 995 человек переселены в центры социального обеспечения, Индия оказала гуманитарную помощь.
Проливные дожди и наводнения, вызванные циклоном "Дитва", унесли жизни 123 человек по всей Шри-Ланке, а еще 130 человек остаются пропавшими без вести. Об этом пишет издание AFP со ссылкой на Центр по управлению чрезвычайными ситуациями, передает УНН.
Подробности
"Проливные дожди и наводнения, вызванные циклоном "Дитва", на данный момент унесли жизни 123 человек по всей Шри-Ланке, а еще 130 человек остаются пропавшими без вести", - пишет издание.
Сообщается, что продолжаются спасательные операции, в рамках которых 43 995 человек, чьи дома были разрушены в результате недельных проливных дождей, были переселены в государственные центры социального обеспечения.
По данным Центра по чрезвычайным ситуациям, погодная система удаляется от острова в сторону соседней Индии, но уже нанесла значительный ущерб.
В субботу ситуация с наводнениями в низинных районах ухудшилась, что заставило власти издать приказы об эвакуации для тех, кто живет вдоль берегов реки Келани, которая впадает в Индийский океан из Коломбо.
"Дожди утихли в большинстве районов страны, включая столицу, но в некоторых районах севера острова все еще шли ливни из-за остаточных эффектов циклона Дитва. Официальные лица заявили, что Индия в субботу рано утром срочно отправила самолет с гуманитарной помощью для пострадавших", - добавляет издание.
Напомним
Ранее было известно о по меньшей мере 56 погибших и 21 пропавшем без вести из-за наводнений и оползней, вызванных ливнями, на Шри-Ланке за неделю до прихода циклона "Дитва", что усилило риски для низинных районов, включая столицу Коломбо.