Число жертв наводнений и оползней на Шри-Ланке возросло до 123

Проливные дожди и наводнения, вызванные циклоном "Дитва", унесли жизни 123 человек по всей Шри-Ланке, а еще 130 человек остаются пропавшими без вести. Об этом пишет издание AFP со ссылкой на Центр по управлению чрезвычайными ситуациями, передает УНН.

Подробности

"Проливные дожди и наводнения, вызванные циклоном "Дитва", на данный момент унесли жизни 123 человек по всей Шри-Ланке, а еще 130 человек остаются пропавшими без вести", - пишет издание.

Сообщается, что продолжаются спасательные операции, в рамках которых 43 995 человек, чьи дома были разрушены в результате недельных проливных дождей, были переселены в государственные центры социального обеспечения.

По данным Центра по чрезвычайным ситуациям, погодная система удаляется от острова в сторону соседней Индии, но уже нанесла значительный ущерб.

В субботу ситуация с наводнениями в низинных районах ухудшилась, что заставило власти издать приказы об эвакуации для тех, кто живет вдоль берегов реки Келани, которая впадает в Индийский океан из Коломбо.

"Дожди утихли в большинстве районов страны, включая столицу, но в некоторых районах севера острова все еще шли ливни из-за остаточных эффектов циклона Дитва. Официальные лица заявили, что Индия в субботу рано утром срочно отправила самолет с гуманитарной помощью для пострадавших", - добавляет издание.

Напомним

Ранее было известно о по меньшей мере 56 погибших и 21 пропавшем без вести из-за наводнений и оползней, вызванных ливнями, на Шри-Ланке за неделю до прихода циклона "Дитва", что усилило риски для низинных районов, включая столицу Коломбо.