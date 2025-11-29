$42.190.00
Кількість жертв повеней та зсувів на Шрі-Ланці зросла до 123

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Циклон "Дітва" спричинив проливні дощі та повені на Шрі-Ланці, забравши життя 123 людей, ще 130 залишаються зниклими безвісти. 43 995 осіб переселено до центрів соціального забезпечення, Індія надала гуманітарну допомогу.

Кількість жертв повеней та зсувів на Шрі-Ланці зросла до 123
x.com/AzzamAmeen

Проливні дощі та повені, спричинені циклоном "Дітва", забрали життя 123 людей по всій Шрі-Ланці, а ще 130 людей залишаються зниклими безвісти. Про це пише видання AFP з посиланням на Центр з управління надзвичайними ситуаціями, передає УНН.

Деталі

"Проливні дощі та повені, спричинені циклоном "Дітва", на цей момент забрали життя 123 людей по всій Шрі-Ланці, а ще 130 людей залишаються зниклими безвісти", - пише видання.

Повідомляється, що тривають рятувальні операції, у межах яких 43 995 людей, чиї будинки були зруйновані внаслідок тижневих проливних дощів, були переселені до державних центрів соціального забезпечення.

За даними Центру з надзвичайних ситуацій, погодна система віддаляється від острова в бік сусідньої Індії, але вже завдала значної шкоди.

У суботу ситуація з повенями в низинних районах погіршилася, що змусило владу видати накази про евакуацію для тих, хто живе вздовж берегів річки Келані, яка впадає в Індійський океан з Коломбо.

"Дощі вщухли в більшості районів країни, включаючи столицю, але в деяких районах півночі острова все ще йшли зливи через залишкові ефекти циклону Дітва. Офіційні особи заявили, що Індія в суботу рано вранці терміново відправила літак з гуманітарною допомогою для постраждалих", - додає видання.

Нагадаємо

Раніше було відомо про щонайменше 56 загиблих та 21 зниклого безвісти через повені та зсуви, спричинені зливами, на Шрі-Ланці за тиждень до приходу циклону "Дітва", що посилив ризики для низинних районів, включаючи столицю Коломбо.

Павло Башинський

Новини СвітуПогода та довкілля
Шрі-Ланка
благодійність
Індія