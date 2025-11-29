Кількість жертв повеней та зсувів на Шрі-Ланці зросла до 123
Київ • УНН
Циклон "Дітва" спричинив проливні дощі та повені на Шрі-Ланці, забравши життя 123 людей, ще 130 залишаються зниклими безвісти. 43 995 осіб переселено до центрів соціального забезпечення, Індія надала гуманітарну допомогу.
Проливні дощі та повені, спричинені циклоном "Дітва", забрали життя 123 людей по всій Шрі-Ланці, а ще 130 людей залишаються зниклими безвісти. Про це пише видання AFP з посиланням на Центр з управління надзвичайними ситуаціями, передає УНН.
Деталі
"Проливні дощі та повені, спричинені циклоном "Дітва", на цей момент забрали життя 123 людей по всій Шрі-Ланці, а ще 130 людей залишаються зниклими безвісти", - пише видання.
Повідомляється, що тривають рятувальні операції, у межах яких 43 995 людей, чиї будинки були зруйновані внаслідок тижневих проливних дощів, були переселені до державних центрів соціального забезпечення.
За даними Центру з надзвичайних ситуацій, погодна система віддаляється від острова в бік сусідньої Індії, але вже завдала значної шкоди.
У суботу ситуація з повенями в низинних районах погіршилася, що змусило владу видати накази про евакуацію для тих, хто живе вздовж берегів річки Келані, яка впадає в Індійський океан з Коломбо.
"Дощі вщухли в більшості районів країни, включаючи столицю, але в деяких районах півночі острова все ще йшли зливи через залишкові ефекти циклону Дітва. Офіційні особи заявили, що Індія в суботу рано вранці терміново відправила літак з гуманітарною допомогою для постраждалих", - додає видання.
Нагадаємо
Раніше було відомо про щонайменше 56 загиблих та 21 зниклого безвісти через повені та зсуви, спричинені зливами, на Шрі-Ланці за тиждень до приходу циклону "Дітва", що посилив ризики для низинних районів, включаючи столицю Коломбо.