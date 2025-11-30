У Південно-Східній Азії різко зросла кількість жертв тропічного шторму: понад 600 загиблих і мільйони постраждалих
Київ • УНН
Масштабні повені та зсуви, спричинені тропічним штормом у Південно-Східній Азії, призвели до загибелі понад 600 людей та постраждали понад 4 мільйони осіб. Найбільше жертв зафіксовано в Індонезії (435), Таїланді (170) та Малайзії (3), а також 153 загиблих на Шрі-Ланці.
Кількість загиблих унаслідок масштабних повеней і зсувів у трьох країнах Південно-Східної Азії сягнула понад 600 людей, а загалом постраждали більше ніж 4 мільйони осіб. Рятувальні служби продовжують роботу, намагаючись дістатися ізольованих регіонів, попри часткове відступлення паводкових вод. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Рідкісний тропічний шторм, що сформувався у Малаккській протоці, приніс тиждень інтенсивних дощів і руйнівних поривів вітру. Найбільших втрат зазнала Індонезія – 435 загиблих, тоді як у Таїланді підтвердили 170 смертей, а в Малайзії – три. Евакуйовано десятки тисяч людей, значна частина яких залишається у тимчасових притулках.
Повінь на Суматрі забрала життя понад 90 людей, ще 80 тисяч евакуйовано - Reuters28.11.25, 13:22 • 3344 перегляди
За офіційними даними, стихія охопила величезні території: майже 3 мільйони постраждалих – на півдні Таїланду та 1,1 мільйона – у західній Індонезії. У звітах наголошується, що лише за неділю в Індонезії кількість загиблих різко зросла – з 303 до 435 осіб, після того як надійшли нові дані з острова Суматра, де зсуви та повені зруйнували цілі населені пункти.
Окремо трагедія розгортається на Шрі-Ланці: через циклон там загинули 153 людини, ще 191 зникла безвісти, а понад пів мільйона мешканців зазнали впливу негоди.
Кількість жертв повеней та зсувів на Шрі-Ланці зросла до 123 29.11.25, 10:28 • 4322 перегляди
У Таїланді ситуація також критична. Міністерство охорони здоров'я повідомило про 170 загиблих та понад сотню поранених. Найбільше постраждала провінція Сонгкхла, де зафіксовано 131 смерть. У місті Хат'яй у п’ятницю випало 335 мм опадів – рекорд за 300 років.
У Малайзії ж близько 18 700 людей досі перебувають у евакуаційних центрах. Хоча метеорологи вже скасували попередження про тропічний шторм, наслідки негоди залишаються масштабними, а відновлення може тривати тижнями.
Нищівні повені у Південно-Східній Азії:Повені на Суматрі забрали життя понад 300 людей: сотні зниклих безвісти30.11.25, 05:05 • 3390 переглядiв