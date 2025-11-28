Наводнение на Суматре унесло жизни более 90 человек, еще 80 тысяч эвакуированы - Reuters

Фото: pixabay

В Индонезии в результате наводнения, обрушившегося недавно на самый западный остров страны Суматра, погибли уже 94 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Причиной наводнений стали дожди, обрушившиеся на Суматру. В результате погибли по меньшей мере 94 человека. Почти 80 000 человек были эвакуированы, а около 80 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

В то же время в западной части Суматры более 100 человек все еще остаются заблокированными в своих домах.

Дополнительно

Ранее официальные лица Индонезии сообщали, что шесть человек пропали без вести. Спасатели с трудом добрались до пострадавших районов провинции Северная Суматра.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что число погибших от наводнения на юге Таиланда достигло по меньшей мере 145 человек.

Также УНН сообщал, что по меньшей мере 56 человек погибли и 21 пропал без вести в Шри-Ланке после наводнений и оползней, вызванных ливнями, на этой неделе