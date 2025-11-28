$42.190.11
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штаб
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Наводнение на Суматре унесло жизни более 90 человек, еще 80 тысяч эвакуированы - Reuters

Киев • УНН

 • 640 просмотра

В Индонезии в результате наводнения на острове Суматра погибли 94 человека, почти 80 000 эвакуированы. Около 80 человек считаются пропавшими без вести, более 100 заблокированы в домах.

Наводнение на Суматре унесло жизни более 90 человек, еще 80 тысяч эвакуированы - Reuters
Фото: pixabay

В Индонезии в результате наводнения, обрушившегося недавно на самый западный остров страны Суматра, погибли уже 94 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Причиной наводнений стали дожди, обрушившиеся на Суматру. В результате погибли по меньшей мере 94 человека. Почти 80 000 человек были эвакуированы, а около 80 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

В то же время в западной части Суматры более 100 человек все еще остаются заблокированными в своих домах.

Дополнительно

Ранее официальные лица Индонезии сообщали, что шесть человек пропали без вести. Спасатели с трудом добрались до пострадавших районов провинции Северная Суматра.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что число погибших от наводнения на юге Таиланда достигло по меньшей мере 145 человек.

Также УНН сообщал, что по меньшей мере 56 человек погибли и 21 пропал без вести в Шри-Ланке после наводнений и оползней, вызванных ливнями, на этой неделе

Евгений Устименко

Новости Мира
Шри-Ланка
Reuters
Таиланд
Индонезия