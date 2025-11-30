Разрушительные наводнения в Юго-Восточной Азии: Наводнения на Суматре унесли жизни более 300 человек: сотни пропавших без вести
Число погибших в результате наводнений на индонезийском острове Суматра превысило 300 человек, еще 279 считаются пропавшими без вести. В соседних Таиланде и Шри-Ланке также зафиксированы сотни жертв наводнений.
Число погибших в результате наводнений на острове Суматра в Индонезии превысило 300 человек. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в результате разрушительных наводнений и оползней, вызванных мощным циклоном, погибли по меньшей мере 303 человека, еще по меньшей мере 279 человек в настоящее время считаются пропавшими без вести.
Мы пытаемся восстановить сообщение между Северным Тапанули и Сиболгой (в провинции Северная Суматра), которое уже третий день остается полностью отрезанным
Тем временем, по информации Telesur, в соседнем Таиланде в результате наводнений погибли 145 человек, преимущественно в провинции Сонгкхла, где уровень воды поднялся до трех метров. На Шри-Ланке по меньшей мере 123 человека погибли и более 130 пропали без вести.
В Индонезии в результате наводнения, обрушившегося на самый западный остров страны Суматра, погибли десятки людей. Почти 80 000 человек были эвакуированы.
