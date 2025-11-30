Разрушительные наводнения в Юго-Восточной Азии: Наводнения на Суматре унесли жизни более 300 человек: сотни пропавших без вести

$42.190.00
48.870.00
ukenru
29 ноября, 18:27 • 10424 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 18319 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 16589 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 17029 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 17288 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 14739 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 14680 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 13980 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14604 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14993 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.9м/с
94%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Расположены не только в Украине: ГУР обнаружило сети терминалов защищенной связи армии рф в АфрикеPhoto29 ноября, 17:32 • 3642 просмотра
Удар рф 29 ноября по Киеву: энергетики вернули свет уже 420 000 семей29 ноября, 17:47 • 5020 просмотра
Не ракеты Tomahawk: Виткофф предложил Украине альтернативу - WSJ29 ноября, 18:02 • 6300 просмотра
Атака на Киевскую область: три человека остаются в больницах, повреждено 15 многоэтажек и 72 частных домаPhoto29 ноября, 20:20 • 4006 просмотра
Зеленский анонсировал кандидатуру на должность министра юстиции29 ноября, 20:38 • 3388 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 15636 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 65956 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 51859 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 59388 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 57851 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Великобритания
Швеция
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 15634 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 35939 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 53652 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 73203 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 104905 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
The New York Times
Социальная сеть
Дипломатка

Разрушительные наводнения в Юго-Восточной Азии: Наводнения на Суматре унесли жизни более 300 человек: сотни пропавших без вести

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Число погибших в результате наводнений на индонезийском острове Суматра превысило 300 человек, еще 279 считаются пропавшими без вести. В соседних Таиланде и Шри-Ланке также зафиксированы сотни жертв наводнений.

Разрушительные наводнения в Юго-Восточной Азии: Наводнения на Суматре унесли жизни более 300 человек: сотни пропавших без вести

Число погибших в результате наводнений на острове Суматра в Индонезии превысило 300 человек. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в результате разрушительных наводнений и оползней, вызванных мощным циклоном, погибли по меньшей мере 303 человека, еще по меньшей мере 279 человек в настоящее время считаются пропавшими без вести.

Мы пытаемся восстановить сообщение между Северным Тапанули и Сиболгой (в провинции Северная Суматра), которое уже третий день остается полностью отрезанным

- рассказали в национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям Индонезии.

Тем временем, по информации Telesur, в соседнем Таиланде в результате наводнений погибли 145 человек, преимущественно в провинции Сонгкхла, где уровень воды поднялся до трех метров. На Шри-Ланке по меньшей мере 123 человека погибли и более 130 пропали без вести.

Напомним

В Индонезии в результате наводнения, обрушившегося на самый западный остров страны Суматра, погибли десятки людей. Почти 80 000 человек были эвакуированы.

Шри-Ланка столкнулась с одним из самых разрушительных наводнений за многие годы: по меньшей мере 56 погибших28.11.25, 09:47 • 4094 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Шри-Ланка
Reuters
Таиланд
Индонезия