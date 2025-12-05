Шторм "Байрон" накрыл Грецию: закрыты школы, нарушена работа общественных служб

$42.180.02
Эксклюзив
07:29 • 3936 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 18135 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 29550 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 26492 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 44798 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 30539 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 47170 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 23776 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22934 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 23074 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Популярные новости
В соцсетях распространяют фейки об "опасной украинской еде" в Польше - ЦПДPhoto4 декабря, 23:00 • 12123 просмотра
Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters5 декабря, 01:33 • 9100 просмотра
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель5 декабря, 02:35 • 13133 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей03:32 • 17526 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру04:03 • 13463 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 8128 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 44822 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 36665 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 47187 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 53741 просмотра
УНН Lite
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома06:50 • 3524 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 17222 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 31062 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 31804 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 76358 просмотра
Шторм "Байрон" накрыл Грецию: закрыты школы, нарушена работа общественных служб

Киев

 • 28 просмотра

В пятницу, 5 декабря, Грецию охватил шторм "Байрон", что привело к закрытию школ, значительным наводнениям и нарушениям в работе общественных служб. Сильные ливни наблюдались в Аттике, на Пелопоннесе, Крите и других регионах, а автомагистраль Афины-Коринф была закрыта из-за наводнений.

Шторм "Байрон" накрыл Грецию: закрыты школы, нарушена работа общественных служб
Фото: pixabay

В пятницу, 5 декабря, на Грецию обрушился сильный шторм под названием Байрон. Это привело к закрытию школ, масштабным наводнениям и нарушению работы общественных служб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ekathimerini.com.

Детали

С утра сильные ливни обрушились на Аттику, южную и восточную часть Пелопоннеса, Крит, восточную часть Центральной Греции, Эвию, Спорады, восточную часть Фессалии, центральную Македонию и острова восточной и северной части Эгейского моря.

О внезапных наводнениях сообщалось в нескольких районах, в частности в Мандре, Алимосе и Керацини. Национальная автомагистраль Афины-Коринф была закрыта между Элевсиной и Коринфом из-за наводнений.

В регионах Аттика приказали закрыть все начальные и средние школы в пятницу. Министерство внутренних дел Греции заявило, что государственные служащие, которые не могут добраться до своих рабочих мест из-за шторма, будут считаться законно отсутствующими, и призвало пассажиров путешествовать только "в безопасных условиях".

Северо-Восток США накрыла первая серьезная снежная буря сезона02.12.25, 22:00 • 9011 просмотров

Евгений Устименко

Новости МираПогода и окружающая среда
Ураган в США
Афины
Греция