Шторм "Байрон" накрыл Грецию: закрыты школы, нарушена работа общественных служб

В пятницу, 5 декабря, на Грецию обрушился сильный шторм под названием Байрон. Это привело к закрытию школ, масштабным наводнениям и нарушению работы общественных служб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ekathimerini.com.

Детали

С утра сильные ливни обрушились на Аттику, южную и восточную часть Пелопоннеса, Крит, восточную часть Центральной Греции, Эвию, Спорады, восточную часть Фессалии, центральную Македонию и острова восточной и северной части Эгейского моря.

О внезапных наводнениях сообщалось в нескольких районах, в частности в Мандре, Алимосе и Керацини. Национальная автомагистраль Афины-Коринф была закрыта между Элевсиной и Коринфом из-за наводнений.

В регионах Аттика приказали закрыть все начальные и средние школы в пятницу. Министерство внутренних дел Греции заявило, что государственные служащие, которые не могут добраться до своих рабочих мест из-за шторма, будут считаться законно отсутствующими, и призвало пассажиров путешествовать только "в безопасных условиях".

