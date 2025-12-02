Северо-Восток США накрыла первая серьезная снежная буря сезона

$42.340.08
2 декабря, 12:35 • 16249 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
2 декабря, 11:54 • 48298 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
2 декабря, 11:33 • 37681 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 30631 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 29273 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
2 декабря, 06:00 • 56493 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 53294 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
1 декабря, 15:35 • 60443 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 52012 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 47152 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Депутаты заблокировали трибуну в ВР, Стефанчук объявил перерывPhotoVideo2 декабря, 10:45 • 20513 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 27922 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции14:40 • 25586 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex14:41 • 26356 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры16:58 • 15796 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 44276 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 46116 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 102051 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 76551 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 92522 просмотра
Северо-Восток США накрыла первая серьезная снежная буря сезона

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Сильная снежная буря принесла до 25 сантиметров снега и льда в Новую Англию. Это произошло после рекордных ноябрьских снегопадов на Среднем Западе, что усложнило путешествия.

Северо-Восток США накрыла первая серьезная снежная буря сезона
Фото: AP

Первая мощная снежная буря сезона обрушилась на Северо-Восток США, принеся до 25 сантиметров снега и льда в Новую Англию, в то время как Средний Запад только начал оправляться от рекордных ноябрьских снегопадов, которые усложнили путешествия после Дня благодарения. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Во вторник, когда Средний Запад, включая район Великих озер, начал избавляться от последствий недавнего снежного удара, эстафету непогоды принял Северо-Восток. Национальная метеорологическая служба опубликовала предупреждение о зимних штормах для шести штатов Новой Англии (Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Мэн, Коннектикут и Нью-Йорк).

В США более 40 авто оказались в ловушке из-за сильного снегопада - NBC News01.12.25, 14:30 • 2850 просмотров

Метеоролог Эндрю Оррисон сообщил, что новый шторм принес в регион не только снег (до 25,4 см), но и сильный ветер и гололедицу, в результате чего были задержаны сотни авиарейсов.

Эта непогода наступила лишь через несколько дней после того, как в Чикаго был установлен исторический рекорд: в минувшие выходные в международном аэропорту О'Хара выпало более 20 сантиметров снега. По данным метеослужбы, это стало самым высоким количеством снегопадов за один календарный день в ноябре с 1951 года.

Средний Запад США готовится к рекордному снегопаду и хаосу на дорогах28.11.25, 19:07 • 4255 просмотров

Степан Гафтко

