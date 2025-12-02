Северо-Восток США накрыла первая серьезная снежная буря сезона

Фото: AP

Первая мощная снежная буря сезона обрушилась на Северо-Восток США, принеся до 25 сантиметров снега и льда в Новую Англию, в то время как Средний Запад только начал оправляться от рекордных ноябрьских снегопадов, которые усложнили путешествия после Дня благодарения. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Во вторник, когда Средний Запад, включая район Великих озер, начал избавляться от последствий недавнего снежного удара, эстафету непогоды принял Северо-Восток. Национальная метеорологическая служба опубликовала предупреждение о зимних штормах для шести штатов Новой Англии (Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Мэн, Коннектикут и Нью-Йорк).

Метеоролог Эндрю Оррисон сообщил, что новый шторм принес в регион не только снег (до 25,4 см), но и сильный ветер и гололедицу, в результате чего были задержаны сотни авиарейсов.

Эта непогода наступила лишь через несколько дней после того, как в Чикаго был установлен исторический рекорд: в минувшие выходные в международном аэропорту О'Хара выпало более 20 сантиметров снега. По данным метеослужбы, это стало самым высоким количеством снегопадов за один календарный день в ноябре с 1951 года.

