В США более 40 авто оказались в ловушке из-за сильного снегопада - NBC News

$42.270.07
48.890.02
ukenru
09:32 • 6014 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 10761 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 19094 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 14695 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 24882 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 35744 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 48640 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41416 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42637 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 39370 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.2м/с
84%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ1 декабря, 02:45 • 25724 просмотра
НАТО рассматривает возможность превентивного удара по россии - Financial Times1 декабря, 03:12 • 14326 просмотра
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto1 декабря, 06:15 • 12496 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 5848 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 8960 просмотра
публикации
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 4 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 9112 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
07:43 • 19102 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 24890 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 69600 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Антониу Кошта
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Париж
Днепр
Реклама
УНН Lite
Oxford English Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 2866 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 5970 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 69594 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 53062 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 69385 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Старлинк

В США более 40 авто оказались в ловушке из-за сильного снегопада - NBC News

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В американском штате Индиана на автомагистрали произошло масштабное ДТП с участием более 40 автомобилей. Причиной аварии стал сильный снегопад, движение на части полос было перекрыто на шесть часов.

В США более 40 авто оказались в ловушке из-за сильного снегопада - NBC News
Фото: pixabay

В американском штате Индиана более 40 автомобилей попали в ДТП на автомагистрали из-за сильного снегопада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Авария произошла на межштатной автомагистрали. Изображения с камеры дорожного движения Департамента транспорта штата Индиана показали автомобили, разбросанные по всей автомагистрали, в том числе несколько автомобилей, съехавших на траву.

О погибших и пострадавших пока не сообщается. Изначально сообщалось, что в результате снегопада не могли двигаться от 20 до 30 автомобилей, но впоследствии эта цифра возросла до 45.

Часть полос для движения автотранспорта были закрыты. По данным полиции штата, они должны были оставаться закрытыми примерно в течение шести часов.

Средний Запад США готовится к рекордному снегопаду и хаосу на дорогах28.11.25, 19:07 • 4188 просмотров

Евгений Устименко

Новости МираПогода и окружающая среда
Дорожно-транспортное происшествие
Индиана