В США более 40 авто оказались в ловушке из-за сильного снегопада - NBC News
Киев • УНН
В американском штате Индиана на автомагистрали произошло масштабное ДТП с участием более 40 автомобилей. Причиной аварии стал сильный снегопад, движение на части полос было перекрыто на шесть часов.
В американском штате Индиана более 40 автомобилей попали в ДТП на автомагистрали из-за сильного снегопада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
Авария произошла на межштатной автомагистрали. Изображения с камеры дорожного движения Департамента транспорта штата Индиана показали автомобили, разбросанные по всей автомагистрали, в том числе несколько автомобилей, съехавших на траву.
О погибших и пострадавших пока не сообщается. Изначально сообщалось, что в результате снегопада не могли двигаться от 20 до 30 автомобилей, но впоследствии эта цифра возросла до 45.
Часть полос для движения автотранспорта были закрыты. По данным полиции штата, они должны были оставаться закрытыми примерно в течение шести часов.
Средний Запад США готовится к рекордному снегопаду и хаосу на дорогах28.11.25, 19:07 • 4188 просмотров