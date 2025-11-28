Средний Запад США готовится к рекордному снегопаду и хаосу на дорогах
Киев • УНН
В США Чикаго и соседние города Среднего Запада ожидают значительный снегопад до 30 сантиметров снега. Метеорологи прогнозируют около 20 сантиметров осадков в Чикаго, что может повторить рекордный снегопад в ноябре.
Чикаго и соседние города Среднего Запада в Соединенных Штатах ожидают значительный снегопад в субботу, когда тысячи путешественников возвращаются домой после празднования Дня благодарения. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Штормовой циклон с влагой из Мексиканского залива будет продвигаться по региону в ночь на пятницу, принося до 30 сантиметров снега в некоторых районах Айовы, Миннесоты и Иллинойса за примерно 24 часа.
Метеоролог Центра прогнозирования погоды США Марк Ченард сообщил, что в Чикаго ожидается около 20 сантиметров осадков, что может повторить рекордный снегопад в ноябре. Также прогнозируют умеренный снег в Де-Мойне, штат Айова, и в Милуоки, штат Висконсин.
Вдоль оживленных коридоров межштатных автомагистралей 80 и 90 возможны осадки до 1 дюйма в час, что создает ледяные, скользкие участки на дорогах
Этот снегопад происходит после предыдущего циклона, который уже принес шквалы и метели в район Великих озер. К понедельнику Средний Запад ожидает еще один серьезный снегопад.
