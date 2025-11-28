$42.190.11
Средний Запад США готовится к рекордному снегопаду и хаосу на дорогах

Киев • УНН

 • 144 просмотра

В США Чикаго и соседние города Среднего Запада ожидают значительный снегопад до 30 сантиметров снега. Метеорологи прогнозируют около 20 сантиметров осадков в Чикаго, что может повторить рекордный снегопад в ноябре.

Средний Запад США готовится к рекордному снегопаду и хаосу на дорогах

Чикаго и соседние города Среднего Запада в Соединенных Штатах ожидают значительный снегопад в субботу, когда тысячи путешественников возвращаются домой после празднования Дня благодарения. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Штормовой циклон с влагой из Мексиканского залива будет продвигаться по региону в ночь на пятницу, принося до 30 сантиметров снега в некоторых районах Айовы, Миннесоты и Иллинойса за примерно 24 часа.

Самая интенсивная холодная волна за десятилетия: арктический поток охватил Францию и Швейцарию - Bloomberg21.11.25, 16:47 • 6715 просмотров

Метеоролог Центра прогнозирования погоды США Марк Ченард сообщил, что в Чикаго ожидается около 20 сантиметров осадков, что может повторить рекордный снегопад в ноябре. Также прогнозируют умеренный снег в Де-Мойне, штат Айова, и в Милуоки, штат Висконсин.

Вдоль оживленных коридоров межштатных автомагистралей 80 и 90 возможны осадки до 1 дюйма в час, что создает ледяные, скользкие участки на дорогах

– отметил Ченард.

Этот снегопад происходит после предыдущего циклона, который уже принес шквалы и метели в район Великих озер. К понедельнику Средний Запад ожидает еще один серьезный снегопад.

Непогода охватила США: торнадо под Хьюстоном, ливни на Юге и снег на Среднем Западе25.11.25, 20:25 • 4261 просмотр

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Ураган в США
Айова
Миннесота
Висконсин
Иллинойс
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты
Чикаго