Средний Запад США готовится к рекордному снегопаду и хаосу на дорогах

Чикаго и соседние города Среднего Запада в Соединенных Штатах ожидают значительный снегопад в субботу, когда тысячи путешественников возвращаются домой после празднования Дня благодарения. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Штормовой циклон с влагой из Мексиканского залива будет продвигаться по региону в ночь на пятницу, принося до 30 сантиметров снега в некоторых районах Айовы, Миннесоты и Иллинойса за примерно 24 часа.

Самая интенсивная холодная волна за десятилетия: арктический поток охватил Францию и Швейцарию - Bloomberg

Метеоролог Центра прогнозирования погоды США Марк Ченард сообщил, что в Чикаго ожидается около 20 сантиметров осадков, что может повторить рекордный снегопад в ноябре. Также прогнозируют умеренный снег в Де-Мойне, штат Айова, и в Милуоки, штат Висконсин.

Вдоль оживленных коридоров межштатных автомагистралей 80 и 90 возможны осадки до 1 дюйма в час, что создает ледяные, скользкие участки на дорогах – отметил Ченард.

Этот снегопад происходит после предыдущего циклона, который уже принес шквалы и метели в район Великих озер. К понедельнику Средний Запад ожидает еще один серьезный снегопад.

Непогода охватила США: торнадо под Хьюстоном, ливни на Юге и снег на Среднем Западе