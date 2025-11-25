Непогода охватила США: торнадо под Хьюстоном, ливни на Юге и снег на Среднем Западе

$42.370.10
48.920.21
ukenru
16:32 • 5650 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
15:19 • 12245 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 13222 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 13002 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 12401 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 12149 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 12471 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 24771 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 13418 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11585 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.6м/с
86%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 48240 просмотра
Атака рф на Украину 25 ноября: российский дрон упал на дом в МолдовеPhoto25 ноября, 08:39 • 4828 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре25 ноября, 09:24 • 20950 просмотра
Женщина перегородила доступ к укрытию в Киеве, потому что сама его обустроила: ее привлекли к ответственности - полицияPhoto13:17 • 4492 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 8506 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 24768 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 34912 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 86573 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 115430 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 104541 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Кир Стармер
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Государственная граница Украины
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 8712 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 48355 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 67595 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 68590 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 75740 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Financial Times

Непогода охватила США: торнадо под Хьюстоном, ливни на Юге и снег на Среднем Западе

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Ураганы, ливни и снег нарушили миллионные поездки американцев. Торнадо разрушило десятки домов в Техасе, а на Юге страны ожидаются новые ливни и грозы.

Непогода охватила США: торнадо под Хьюстоном, ливни на Юге и снег на Среднем Западе

Сильные ураганы, внезапные ливни и зимние осадки нарушили миллионные поездки американцев в канун Дня благодарения. В Техасе торнадо разрушило десятки домов, тогда как другие штаты борются с непогодой разного характера. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Жители более сотни домов к северу от Хьюстона во вторник начали расчищать завалы после торнадо, которое накануне срывало кровли, выбивало окна и оставляло после себя хаотичные тропы из обломков. Параллельно Юг страны накрыли мощные дожди, а части Среднего Запада на этой неделе занесло снегом.

По меньшей мере пять человек, среди которых ребенок, погибли в Бангладеш из-за землетрясения магнитудой 5,5 – ВВС21.11.25, 19:11 • 3371 просмотр

Несмотря на масштаб разрушений, информации о пострадавших пока нет. В понедельник шторм валил деревья, рвал линии электропередач и вредил инфраструктуре, а синоптики Национальной метеорологической службы готовятся осмотреть территорию, чтобы подтвердить, идет ли речь об одном торнадо или нескольких. Осмотр усложнил густой туман, который держался во вторник утром.

Тем временем жители Миссисипи, Алабамы и Джорджии готовились к новой серии сильных ливней и гроз. В международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте дождь заставил временно приостановить работу авиадиспетчеров — примерно на десять минут – но впоследствии работу полностью возобновили. Ураган движется на северо-восток, а уже вечером во вторник ожидается новая непогода на Тихоокеанском Северо-Западе.

Шторм «Клаудия» унес жизни трех человек в Португалии и вызвал наводнения в Британии15.11.25, 20:49 • 7365 просмотров

Пока официальный старт зимы еще впереди, в северных штатах уже царит настоящий зимний шторм. В Северной Дакоте выпало несколько сантиметров снега.

Это влияет на Северную Дакоту, Миннесоту, включая Миннеаполис, а также на части северного побережья Великих озер 

– сообщил метеоролог Национальной метеорологической службы Марк Ченард.

По его словам, снегопад продлится как минимум до среды.

В Техасе во время шторма люди прятались в домах, подвалах и даже в шкафах. В пиковый момент без электроснабжения остались более 20 тысяч потребителей.

В общине Кляйн, примерно в 40 километрах от Хьюстона, спасатели занимались ликвидацией многочисленных утечек газа, расчисткой дорог от поваленных деревьев и уборкой разрушенных конструкций, рассказала представительница местной пожарной службы Джа’Милла Ломас. 

Извержение вулкана в Эфиопии стихло, оставив разрушения и отмену рейсов25.11.25, 19:32 • 944 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Ураган в США
Извержение вулкана
Отключение света
Электроэнергия
Миннесота
Северная Дакота
Ассошиэйтед Пресс
Алабама
Техас
Соединённые Штаты