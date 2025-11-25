Непогода охватила США: торнадо под Хьюстоном, ливни на Юге и снег на Среднем Западе

Сильные ураганы, внезапные ливни и зимние осадки нарушили миллионные поездки американцев в канун Дня благодарения. В Техасе торнадо разрушило десятки домов, тогда как другие штаты борются с непогодой разного характера. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Жители более сотни домов к северу от Хьюстона во вторник начали расчищать завалы после торнадо, которое накануне срывало кровли, выбивало окна и оставляло после себя хаотичные тропы из обломков. Параллельно Юг страны накрыли мощные дожди, а части Среднего Запада на этой неделе занесло снегом.

Несмотря на масштаб разрушений, информации о пострадавших пока нет. В понедельник шторм валил деревья, рвал линии электропередач и вредил инфраструктуре, а синоптики Национальной метеорологической службы готовятся осмотреть территорию, чтобы подтвердить, идет ли речь об одном торнадо или нескольких. Осмотр усложнил густой туман, который держался во вторник утром.

Тем временем жители Миссисипи, Алабамы и Джорджии готовились к новой серии сильных ливней и гроз. В международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте дождь заставил временно приостановить работу авиадиспетчеров — примерно на десять минут – но впоследствии работу полностью возобновили. Ураган движется на северо-восток, а уже вечером во вторник ожидается новая непогода на Тихоокеанском Северо-Западе.

Пока официальный старт зимы еще впереди, в северных штатах уже царит настоящий зимний шторм. В Северной Дакоте выпало несколько сантиметров снега.

Это влияет на Северную Дакоту, Миннесоту, включая Миннеаполис, а также на части северного побережья Великих озер – сообщил метеоролог Национальной метеорологической службы Марк Ченард.

По его словам, снегопад продлится как минимум до среды.

В Техасе во время шторма люди прятались в домах, подвалах и даже в шкафах. В пиковый момент без электроснабжения остались более 20 тысяч потребителей.

В общине Кляйн, примерно в 40 километрах от Хьюстона, спасатели занимались ликвидацией многочисленных утечек газа, расчисткой дорог от поваленных деревьев и уборкой разрушенных конструкций, рассказала представительница местной пожарной службы Джа’Милла Ломас.

