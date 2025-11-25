$42.370.10
Извержение вулкана в Эфиопии стихло, оставив разрушения и отмену рейсов

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

В Эфиопии стихло извержение вулкана Хайли-Губби, вызвав разрушения в деревнях региона Афар и масштабные сбои в воздушном движении. Жители жаловались на кашель, а скот не мог найти чистую воду из-за вулканического пепла.

Извержение вулкана в Эфиопии стихло, оставив разрушения и отмену рейсов
Фото: АР

Извержение вулкана Хайли-Губби на севере Эфиопии, произошедшее в минувшие выходные, утихло во вторник, оставив после себя разрушения в деревнях региона Афар и вызвав масштабные сбои в воздушном движении. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Деревни округа Афдера были покрыты вулканическим пеплом: жители жаловались на сильный кашель, а скот не мог найти чистую воду и траву.

Две медицинские бригады были направлены в пострадавшие кебеле (районы), такие как Фия и Немма-Губи, для оказания мобильных медицинских услуг 

– сказал Абеделла Мусса, чиновник, ответственный за здравоохранение в округе Афдера.

По меньшей мере пять человек, среди которых ребенок, погибли в Бангладеш из-за землетрясения магнитудой 5,5 – ВВС21.11.25, 19:11 • 3371 просмотр

Из-за шлейфов пепла авиакомпании отменили многочисленные рейсы. Индийский перевозчик Air India отменил 11 международных рейсов, а Akasa Air – полеты в Джидду, Кувейт и Абу-Даби. Представитель аэропорта сообщил об отмене по меньшей мере семи международных рейсов в Нью-Дели и задержках еще более десятка.

Фото: АР
Фото: АР

Многие животные, особенно в двух пострадавших Кебеле, не могут пить чистую воду или питаться травой, поскольку она покрыта вулканическим пеплом

– отметил Нуур Мусса, чиновник по животноводству.

В Индонезии "проснулся" вулкан Семеру: пепел поднялся в небо более чем на 10 000 метров, ограничены полеты самолетов19.11.25, 15:08 • 2543 просмотра

Геолог Аталай Айеле объяснил, что вулканическая активность в регионе связана с активной рифтовой системой Эфиопии.

Это первое зарегистрированное извержение вулкана Хайли-Губби за последние 10 000 лет. Оно, вероятно, продлится короткий период, а затем прекратится до следующего цикла 

– сказал он агентству AP.

По данным метеорологов, облако пепла движется через Красное море и Аравийское море в сторону Китая и, как ожидается, рассеется над Индией к 14:00 по Гринвичу во вторник, что позволит возобновить нормальное движение авиалайнеров.

Эффект домино: геологи разгадали вековую тайну океанического вулканизма и тектоники плит23.11.25, 05:47 • 4503 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Село
Извержение вулкана
Животные
Аравийское море
Ассошиэйтед Пресс
Красное море
Дели
Индонезия
Абу-Даби
Индия
Эфиопия
Бангладеш
Китай