Извержение вулкана в Эфиопии стихло, оставив разрушения и отмену рейсов
Киев • УНН
В Эфиопии стихло извержение вулкана Хайли-Губби, вызвав разрушения в деревнях региона Афар и масштабные сбои в воздушном движении. Жители жаловались на кашель, а скот не мог найти чистую воду из-за вулканического пепла.
Извержение вулкана Хайли-Губби на севере Эфиопии, произошедшее в минувшие выходные, утихло во вторник, оставив после себя разрушения в деревнях региона Афар и вызвав масштабные сбои в воздушном движении. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Деревни округа Афдера были покрыты вулканическим пеплом: жители жаловались на сильный кашель, а скот не мог найти чистую воду и траву.
Две медицинские бригады были направлены в пострадавшие кебеле (районы), такие как Фия и Немма-Губи, для оказания мобильных медицинских услуг
Из-за шлейфов пепла авиакомпании отменили многочисленные рейсы. Индийский перевозчик Air India отменил 11 международных рейсов, а Akasa Air – полеты в Джидду, Кувейт и Абу-Даби. Представитель аэропорта сообщил об отмене по меньшей мере семи международных рейсов в Нью-Дели и задержках еще более десятка.
Многие животные, особенно в двух пострадавших Кебеле, не могут пить чистую воду или питаться травой, поскольку она покрыта вулканическим пеплом
Геолог Аталай Айеле объяснил, что вулканическая активность в регионе связана с активной рифтовой системой Эфиопии.
Это первое зарегистрированное извержение вулкана Хайли-Губби за последние 10 000 лет. Оно, вероятно, продлится короткий период, а затем прекратится до следующего цикла
По данным метеорологов, облако пепла движется через Красное море и Аравийское море в сторону Китая и, как ожидается, рассеется над Индией к 14:00 по Гринвичу во вторник, что позволит возобновить нормальное движение авиалайнеров.
