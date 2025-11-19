В Индонезии "проснулся" вулкан Семеру: пепел поднялся в небо более чем на 10 000 метров, ограничены полеты самолетов
Киев • УНН
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру, что привело к поднятию столба пепла. Австралия объявила предупреждение об опасности для полетов самолетов.
В Индонезии произошло извержение вулкана на горе Семеру, расположенной в Восточной Яве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Подробности
Извержение вулкана произошло в 6:11 утра по местному времени. В результате в небо поднялся огромный столб вулканического пепла, который имел бело-серый цвет и дрейфовал на юг. Пепел выбросило на высоту 54 000 футов, что равно примерно 16 000 метров.
Это заставило Австралию объявить предупреждение об опасности для полетов самолетов, в частности пассажирских, говорится в сообщении.
Контекст
Вулкан Семеру расположен в Восточной Яве, его высота - 3676 метров. Последнее извержение произошло в период с 2021 по 2024 годы. Во время одного из них пепел поднялся на высоту 10 километров.
Напомним
В начале августа текущего года пробудился вулкан Этна на итальянском острове Сицилия. Поток лавы двигался на юг с высоты три тысячи метров.