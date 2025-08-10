На Сицилії сталося виверження вулкану Етна 10 серпня 2025
Київ • УНН
На Сицилії Етна вивергає лаву з ефузивного жерла на південному схилі Бокка-Нуова. Потік лави рухається на південь, значних сейсмічних змін не зафіксовано.
На Сицилії сьогодні вранці на Етні лава текла з висоти три тисячі метрів, відкривши ефузивне жерло, розташоване на південному схилі Бокка-Нуова. Про це повідомила обсерваторія "Етна" Національного інституту геофізики та вулканології (INGV), пише УНН з посиланням на LaPresse.
Деталі
Потік лави рухається на південь, і персонал INGV проводить польові дослідження. Про значні сейсмічні зміни не повідомлялося. Джерело вулканічного тремору розташоване на висоті 2800 метрів між Ворагіном та Північно-Східним кратером.
2 червня 2025 року з Етни піднялася дуже висока хмара диму у тому місці, де зараз триває інтенсивна фаза виверження. У своїй заяві Національний інститут геофізики та вулканології повідомив, що о 9:24 ранку стався пірокластичний потік, "ймовірно, викликаний обвалом матеріалу з північного схилу Південно-Східного кратера".
Доповнення
На камчатці відбулося виверження вулкана крашенінникова, перше за 600 років. Подія пов'язана з потужним землетрусом магнітудою 8,8 у регіоні.
У суботу ввечері землетрус магнітудою 3.0 стався у США, відчувався у Нью-Йорку та Нью-Джерсі. Поштовхи тривали до 10 секунд, інформації про постраждалих немає.