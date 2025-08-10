На Сицилии произошло извержение вулкана Этна 10 августа 2025
Киев • УНН
На Сицилии Этна извергает лаву из эффузивного жерла на южном склоне Бокка-Нуова. Поток лавы движется на юг, значительных сейсмических изменений не зафиксировано.
На Сицилии сегодня утром на Этне лава текла с высоты три тысячи метров, открыв эффузивное жерло, расположенное на южном склоне Бокка-Нуова. Об этом сообщила обсерватория "Этна" Национального института геофизики и вулканологии (INGV), пишет УНН со ссылкой на LaPresse.
Детали
Поток лавы движется на юг, и персонал INGV проводит полевые исследования. О значительных сейсмических изменениях не сообщалось. Источник вулканического тремора расположен на высоте 2800 метров между Ворагином и Северо-Восточным кратером.
2 июня 2025 года с Этны поднялось очень высокое облако дыма в том месте, где сейчас продолжается интенсивная фаза извержения. В своем заявлении Национальный институт геофизики и вулканологии сообщил, что в 9:24 утра произошел пирокластический поток, "вероятно, вызванный обвалом материала с северного склона Юго-Восточного кратера".
Дополнение
