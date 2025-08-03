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У Нью-Йорку стався землетрус: люди відчули поштовхи у кількох районах міста

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У суботу ввечері землетрус магнітудою 3.0 стався у США, відчувався у Нью-Йорку та Нью-Джерсі. Поштовхи тривали до 10 секунд, інформації про постраждалих немає.

У Нью-Йорку стався землетрус: люди відчули поштовхи у кількох районах міста

У суботу ввечері у Сполучених Штатах Америки стався землетрус, який відчувався у кількох районах Нью-Йорка і штату Нью-Джерсі.  Про це інформує УНН з посиланням на ABC NewsCBS News та New York Post.  

Деталі

За даними американської Геологічної служби, землетрус магнітудою 3.0 стався на глибині близько 10 кілометрів у районі міста Гасбрук-Гайтс (штат Нью-Джерсі).

Поштовхи сталися о 22:18 2 серпня за місцевим часом.

Зазначається, що це місто розташоване за 21 кілометр від Мангеттену, а самі поштовхи відчувалися як у деяких районах його північної частини, а також у Бронксі. В окремих районах штату Нью-Джерсі поштовхи тривали до 10 секунд, зокрема в Натлі. Інформації про постраждалих або пошкодження до американських служб не надходило.

Нагадаємо

Нагадаємо, що вранці 30 липня на Камчатському півострові (рф) стався найпотужніший землетрус із 1952 року (конкретно для цього регіону). За 10 хвилин було зафіксовано п'ять землетрусів, найпотужніший магнітудою 6,0. Після цього почалося виверження вулкана Ключевська сопка.

Віта Зеленецька

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