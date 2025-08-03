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В Нью-Йорке произошло землетрясение: люди почувствовали толчки в нескольких районах города

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В субботу вечером землетрясение магнитудой 3.0 произошло в США, ощущалось в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Толчки продолжались до 10 секунд, информации о пострадавших нет.

В Нью-Йорке произошло землетрясение: люди почувствовали толчки в нескольких районах города

В субботу вечером в Соединенных Штатах Америки произошло землетрясение, которое ощущалось в нескольких районах Нью-Йорка и штата Нью-Джерси. Об этом информирует УНН со ссылкой на ABC News, CBS News и New York Post.

Детали

По данным американской Геологической службы, землетрясение магнитудой 3.0 произошло на глубине около 10 километров в районе города Хасбрук-Хайтс (штат Нью-Джерси).

Толчки произошли в 22:18 2 августа по местному времени.

Отмечается, что этот город расположен в 21 километре от Манхэттена, а сами толчки ощущались как в некоторых районах его северной части, а также в Бронксе. В отдельных районах штата Нью-Джерси толчки продолжались до 10 секунд, в частности в Натли. Информации о пострадавших или повреждениях в американские службы не поступало.

Напомним

Напомним, что утром 30 июля на Камчатском полуострове (РФ) произошло самое мощное землетрясение с 1952 года (конкретно для этого региона). За 10 минут было зафиксировано пять землетрясений, самое мощное магнитудой 6,0. После этого началось извержение вулкана Ключевская сопка.

Вита Зеленецкая

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