В Нью-Йорке произошло землетрясение: люди почувствовали толчки в нескольких районах города
Киев • УНН
В субботу вечером землетрясение магнитудой 3.0 произошло в США, ощущалось в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Толчки продолжались до 10 секунд, информации о пострадавших нет.
В субботу вечером в Соединенных Штатах Америки произошло землетрясение, которое ощущалось в нескольких районах Нью-Йорка и штата Нью-Джерси. Об этом информирует УНН со ссылкой на ABC News, CBS News и New York Post.
Детали
По данным американской Геологической службы, землетрясение магнитудой 3.0 произошло на глубине около 10 километров в районе города Хасбрук-Хайтс (штат Нью-Джерси).
Толчки произошли в 22:18 2 августа по местному времени.
Отмечается, что этот город расположен в 21 километре от Манхэттена, а сами толчки ощущались как в некоторых районах его северной части, а также в Бронксе. В отдельных районах штата Нью-Джерси толчки продолжались до 10 секунд, в частности в Натли. Информации о пострадавших или повреждениях в американские службы не поступало.
Напомним
Напомним, что утром 30 июля на Камчатском полуострове (РФ) произошло самое мощное землетрясение с 1952 года (конкретно для этого региона). За 10 минут было зафиксировано пять землетрясений, самое мощное магнитудой 6,0. После этого началось извержение вулкана Ключевская сопка.