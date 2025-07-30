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На російській камчатці зафіксували п’ять потужних землетрусів за 10 хвилин - росЗМІ

Київ • УНН

 • 294 перегляди

На Камчатці за 10 хвилин зафіксовано п'ять землетрусів, найпотужніший магнітудою 6,0. Після цього почалося виверження вулкана Ключевська сопка.

На російській камчатці зафіксували п’ять потужних землетрусів за 10 хвилин - росЗМІ

На російській камчатці протягом більш ніж 10 хвилин було зафіксовано п'ять землетрусів магнітудою 5,0, 4,8, 4,8, 5,3 і 6,0.

Про це повідомляє камчатська філія єдиної геофізичної служби російської академії наук, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Повідомляється, що найпотужніший землетрус стався об 11:24 за місцевим часом (02:24 за Москвою) з епіцентром приблизно за 150 км на схід від Петропавловська-Камчатського на глибині 32 км.

Спочатку магнітуда оцінювалася 7,1, але далі оцінка змінилася.

Очевидці пишуть, що не можуть пригадати такого потужного землетрусу. Геофізики уточнили, що це сильний землетрус у камчатській сейсмофокальній зоні з 1952 року.

Повідомляється, що хвиля цунамі заввишки 3-4 метри була зафіксована у Єлизівському районі Камчатки біля метеостанції Водоспадна. Повторні поштовхи продовжуються.

Нас б'є в режимі нон-стоп

- пишуть місцеві росЗМІ.

Доповнення

На камчатці після землетрусів почалося виверження вулкана Ключевська сопка.

Спостерігається сход розпеченої лави по західному схилу. Потужне свічення над вулканом, вибухи

– сказано у публікації Камчатської філії Єдиної геофізичної служби РАН.

Павло Зінченко

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