На російській камчатці зафіксували п’ять потужних землетрусів за 10 хвилин - росЗМІ
Київ • УНН
На Камчатці за 10 хвилин зафіксовано п'ять землетрусів, найпотужніший магнітудою 6,0. Після цього почалося виверження вулкана Ключевська сопка.
На російській камчатці протягом більш ніж 10 хвилин було зафіксовано п'ять землетрусів магнітудою 5,0, 4,8, 4,8, 5,3 і 6,0.
Про це повідомляє камчатська філія єдиної геофізичної служби російської академії наук, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
Повідомляється, що найпотужніший землетрус стався об 11:24 за місцевим часом (02:24 за Москвою) з епіцентром приблизно за 150 км на схід від Петропавловська-Камчатського на глибині 32 км.
Спочатку магнітуда оцінювалася 7,1, але далі оцінка змінилася.
Очевидці пишуть, що не можуть пригадати такого потужного землетрусу. Геофізики уточнили, що це сильний землетрус у камчатській сейсмофокальній зоні з 1952 року.
Повідомляється, що хвиля цунамі заввишки 3-4 метри була зафіксована у Єлизівському районі Камчатки біля метеостанції Водоспадна. Повторні поштовхи продовжуються.
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Доповнення
На камчатці після землетрусів почалося виверження вулкана Ключевська сопка.
Спостерігається сход розпеченої лави по західному схилу. Потужне свічення над вулканом, вибухи