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На російській камчатці сталося потужне виверження вулкану

Київ • УНН

 • 202 перегляди

На Камчатці після землетрусів почалося виверження вулкана Ключевська сопка. Вчені фіксують сход розпеченої лави західним схилом.

На російській камчатці сталося потужне виверження вулкану

На камчатці після землетрусів почалося виверження вулкана Ключевська сопка.

Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

 Деталі

Спостерігається сход розпеченої лави по західному схилу. Потужне свічення над вулканом, вибухи

– сказано у публікації Камчатської філії Єдиної геофізичної служби РАН.

Ключевська сопка - найвищий вулкан Євразії, що діє, почав вивергатися після найбільшого за останні 70 років землетрусу, повідомила Камчатська філія Геофізичної служби РАН.

Вчені фіксують сход розпеченої лави західним схилом. Вулкан знаходиться за 30 км від селища Ключі Усть-Камчатського району, в якому проживає близько 4,5 тис. осіб.

Нагадуємо

У росії на півострові камчатка стався землетрус магнітудою 7,5 балів. Зазначається, що землетрус стався в акваторії Тихого океану. Через це можливий підхід хвилі цунамі заввишки до 32 см.

Незважаючи на те, що висота хвиль, які можуть досягти узбережжя, невисока, рятувальники рекомендують місцевим мешканцям та гостям регіону покинути морське узбережжя та піти подалі від берега

- йдеться у повідомленні ГУ МНС регіону із посиланням на регіональний центр попередження про цунамі. 

Павло Зінченко

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