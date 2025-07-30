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В рф на камчатці стався землетрус магнітудою 7,5 балів: оголошено загрозу цунамі

Київ • УНН

 • 1248 перегляди

На камчатці стався землетрус магнітудою 7,5 балів, що спричинив загрозу цунамі. Місцеві пабліки повідомляють, що в регіоні зафіксували чотириметрову хвилю.

В рф на камчатці стався землетрус магнітудою 7,5 балів: оголошено загрозу цунамі

У росії на півострові камчатка стався землетрус магнітудою 7,5 балів. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення російських ЗМІ.

Деталі

Зазначається, що внаслідок сильного землетрусу, що стався в акваторії Тихого океану, можливий підхід хвилі цунамі заввишки до 32 см.

Незважаючи на те, що висота хвиль, які можуть досягти узбережжя, невисока, рятувальники рекомендують місцевим жителям та гостям регіону покинути морське узбережжя та піти подалі від берега

- йдеться у повідомленні ГУ МНС регіону із посиланням на регіональний центр попередження про цунамі.

Вказується, що землетрус стався в Тихому океані біля камчатки об 11:24 за місцевим часом з епіцентром на 161 км на схід від петропавловська-камчатського на глибині 32 км.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що в єлізовському районі камчатки зафіксували чотириметрову хвилю цунамі.

Між тим у Японії оголосили загрозу цунамі після землетрусу на Камчатці. За даними національного метеорологічного управління, висота хвиль може досягти 1 м, вони досягнуть берегової лінії країни близько 10:00-11:00 за місцевим часом.

Нагадаємо

У травні вулкан каримський на камчатці викинув стовп попелу на висоту 3,5 км, що призвело до тимчасового закриття місцевих аеропортів та призупинення авіасполучення в регіоні.

Біля узбережжя Аляски землетрус магнітудою 7,3: влада попереджала про цунамі17.07.25, 10:07 • 5460 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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