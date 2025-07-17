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Біля узбережжя Аляски землетрус магнітудою 7,3: влада попереджала про цунамі

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Біля узбережжя Аляски стався землетрус магнітудою 7,3 з епіцентром за 87 км на південь від Сенд-Пойнта. Було оголошено попередження про цунамі, яке згодом скасували для Анкориджа.

Біля узбережжя Аляски землетрус магнітудою 7,3: влада попереджала про цунамі

Епіцентр знаходився приблизно за майже 90 км на південь від острівного міста Сенд-Пойнт, повідомлень про серйозні руйнування чи жертв немає.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

На Алясці стався землетрус магнітудою 7,3 бала. Як запобіжний захід було оголошено попередження про цунамі для узбережжя між ділянками Кеннеді Вхід та Унімак Пас на південному сході Аляски.

Згодом місцева служба з надзвичайних ситуацій оголосила, що загрози цунамі для Анкориджа, найбільшого міста Аляски на материковій частині штату США, немає.

За даними Геологічної служби США, землетрус мав магнітуду 7,3 і стався близько 12:37 за місцевим часом. Епіцентр знаходився приблизно за 87 кілометрів на південь від острівного міста Сенд-Пойнт, а епіцентр знаходився на глибині 20,1 кілометра.

Довідка

Аляска розташована на сейсмічно активному так званому Тихоокеанському вогняному кільці. У березні 1964 року віддалений штат США постраждав від землетрусу магнітудою 9,2 бала — найсильнішого з усіх зареєстрованих у Північній Америці. Він спустошив місто Анкоридж і спричинив цунамі, яке обрушилося на Аляску.

Нагадаємо

Землетрус магнітудою 5,5 стався 15 липня 2025 року вранці в регіоні Ілокос, Філіппіни, за 69 км від узбережжя. Епіцентр знаходився на глибині кількох десятків кілометрів під морським дном, поблизу міста Лаоаг, який є столицею провінції Північний Ілокос.

На Буковині стався землетрус14.07.25, 12:59 • 3276 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Аляска
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