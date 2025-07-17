Землетрясение магнитудой 7,3 у побережья Аляски: власти предупреждали о цунами

Эпицентр находился примерно в 90 км к югу от островного города Сэнд-Пойнт, сообщений о серьезных разрушениях или жертвах нет.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Подробности

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла. В качестве меры предосторожности было объявлено предупреждение о цунами для побережья между участками Кеннеди Вход и Унимак Пас на юго-востоке Аляски.

Впоследствии местная служба по чрезвычайным ситуациям объявила, что угрозы цунами для Анкориджа, крупнейшего города Аляски на материковой части штата США, нет.

По данным Геологической службы США, землетрясение имело магнитуду 7,3 и произошло около 12:37 по местному времени. Эпицентр находился примерно в 87 километрах к югу от островного города Сэнд-Пойнт, а эпицентр находился на глубине 20,1 километра.

Справка

Аляска расположена на сейсмически активном так называемом Тихоокеанском огненном кольце. В марте 1964 года отдаленный штат США пострадал от землетрясения магнитудой 9,2 балла — сильнейшего из всех зарегистрированных в Северной Америке. Оно опустошило город Анкоридж и вызвало цунами, обрушившееся на Аляску.

Напомним

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло 15 июля 2025 года утром в регионе Илокос, Филиппины, в 69 км от побережья. Эпицентр находился на глубине нескольких десятков километров под морским дном, вблизи города Лаоаг, который является столицей провинции Северный Илокос.

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