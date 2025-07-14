На Буковине произошло землетрясение 14 июля 2025
Киев • УНН
Главный центр специального контроля зафиксировал землетрясение 13 июля 2025 года в 11:46:10 вблизи поселка Конятин в Черновицкой области. Источник землетрясения находился на глубине 3 км и классифицируется как едва ощутимый.
Землетрясение магнитудой 2,6 произошло 13 июля в Черновицкой области, сообщили в Главном центре специального контроля ГКА, пишет УНН.
Детали
Оно зафиксировано в районе поселка Конятин, Вижницкого района, Черновицкой области 13 июля 2025 года в 11:46:10.
Источник землетрясения находился на глубине 3 км.
По классификации землетрясений относится к едва ощутимым.
В Полтавской области произошло землетрясение: что известно01.07.25, 11:57 • 1517 просмотров