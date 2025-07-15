Потужний землетрус сколихнув північні Філіппіни

Сильний землетрус магнітудою 5,5 стався за 69 км у регіоні Ілокос, Філіппіни, у вівторок вранці, 15 липня 2025 року.

Передає УНН із посиланням на European-Mediterranean Seismological Centre.

Деталі

У вівторок у регіоні Ілокос що, розташований в північно-західній частині острова Лусон, Філіппіни стався землетрус магнітудою 5,5 балів. Землетрус стався приблизно о 10:38 ранку (2:38 Грінвіч) за місцевим часом, на глибині декількох десятків кілометрів під морським дном, за кілька кілометрів від міста Лаоаг, столиці провінції Ілокос Норте.

Доповнення

У понеділок, що біля узбережжя Молукських островів в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,7. Землетрус стався майже у 180 км на захід від міста Туал, у східній провінції Малуку, о 12:49 за місцевим часом на глибині у діапазоні від 80 до 97 кілометрів. За офіційними даними, землетрус не викликав загрози цунамі.

Нагадаємо

Землетрус магнітудою 2,6 стався 13 липня у Чернівецькій області, повідомили у Головному центрі спеціального контролю ДКА.