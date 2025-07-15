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Мощное землетрясение потрясло северные Филиппины

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло 15 июля 2025 года утром в регионе Илокос, Филиппины, в 69 км от побережья. Эпицентр находился на глубине нескольких десятков километров под морским дном, недалеко от города Лаоаг, который является столицей провинции Северный Илокос.

Мощное землетрясение потрясло северные Филиппины

Сильное землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 69 км от региона Илокос, Филиппины, во вторник утром, 15 июля 2025 года.

Передает УНН со ссылкой на European-Mediterranean Seismological Centre.

Детали

Во вторник в регионе Илокос, расположенном в северо-западной части острова Лусон, Филиппины, произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. Землетрясение произошло примерно в 10:38 утра (2:38 по Гринвичу) по местному времени, на глубине нескольких десятков километров под морским дном, в нескольких километрах от города Лаоаг, столицы провинции Илокос Норте.

Дополнение

В понедельник у побережья Молуккских островов в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Землетрясение произошло почти в 180 км к западу от города Туал, в восточной провинции Малуку, в 12:49 по местному времени на глубине от 80 до 97 километров. По официальным данным, землетрясение не вызвало угрозы цунами.

Напомним

Землетрясение магнитудой 2,6 произошло 13 июля в Черновицкой области, сообщили в Главном центре специального контроля ГКА.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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