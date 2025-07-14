Потужний землетрус стався біля узбережжя Індонезії
Київ • УНН
Біля узбережжя Індонезії стався землетрус магнітудою 6,7 у морі Банда. Епіцентр знаходився на глибині 98 км, загрози цунамі немає.
Землетрус магнітудою 6,7 стався біля узбережжя Індонезії, попередження про цунамі немає, пише УНН з посиланням на detikcom.
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Як вказано, землетрус стався 14 липня у морі Банда, у районі Молуккських островів.
"Результати аналізу Управління метеорології, кліматології та геофізики Індонезії (BMKG) показують, що землетрус має оновлені параметри з магнітудою 6,7. Епіцентр знаходився... на глибині 98 км", - заявив директор BMKG із землетрусів і цунамі Даріоно у своїй заяві в понеділок.
Землетрус, як вказано, був помірним. Удар землетрусу відчувався в кількох районах.
"Результати моделювання показують, що цей землетрус не здатний викликати цунамі", - пояснив Даріоно.
Він також закликав громадськість зберігати спокій і не піддаватися впливу неперевірених чуток. Їх також попросили уникати будівель, які отримали тріщини або були пошкоджені землетрусом.
"Перш ніж повертатися додому, переконайтеся, що ваше житло сейсмостійке і не має пошкоджень від підземних поштовхів, які можуть поставити під загрозу його стійкість", - сказав він.
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