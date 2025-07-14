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Мощное землетрясение произошло у побережья Индонезии

Киев • УНН

 • 956 просмотра

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7 в море Банда. Эпицентр находился на глубине 98 км, угрозы цунами нет.

Мощное землетрясение произошло у побережья Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у побережья Индонезии, предупреждения о цунами нет, пишет УНН со ссылкой на detikcom.

Детали

Как указано, землетрясение произошло 14 июля в море Банда, в районе Молуккских островов.

"Результаты анализа Управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) показывают, что землетрясение имеет обновленные параметры с магнитудой 6,7. Эпицентр находился... на глубине 98 км", - заявил директор BMKG по землетрясениям и цунами Дарионо в своем заявлении в понедельник.

Землетрясение, как указано, было умеренным. Удар землетрясения ощущался в нескольких районах.

"Результаты моделирования показывают, что это землетрясение не способно вызвать цунами", - пояснил Дарионо.

Он также призвал общественность сохранять спокойствие и не поддаваться влиянию непроверенных слухов. Их также попросили избегать зданий, которые получили трещины или были повреждены землетрясением.

"Прежде чем возвращаться домой, убедитесь, что ваше жилье сейсмостойкое и не имеет повреждений от подземных толчков, которые могут поставить под угрозу его устойчивость", - сказал он.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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