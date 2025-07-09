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Гватемалу сотрясла серия землетрясений: по меньшей мере два человека погибли

Киев • УНН

 • 336 просмотра

В Гватемале зафиксировано более 30 землетрясений, самое мощное из которых достигло магнитуды 5,7. В результате падения камней на авто погибли двое мужчин, еще пятеро были заблокированы под обломками, двоих удалось спасти.

Гватемалу сотрясла серия землетрясений: по меньшей мере два человека погибли

В Гватемале в течение нескольких часов было зафиксировано более 30 землетрясений, самые мощные из которых достигали магнитуды 5,7. В результате падения камней на автомобиль погибли двое мужчин, еще пятеро были заблокированы под обломками, двоих удалось спасти. Землетрясения также ощущались в Сальвадоре.

Об этом пишет УНН со ссылкой на EuroNews.

Детали

По данным местных властей, "в Гватемале в течение нескольких часов были зафиксированы десятки землетрясений, в результате которых два человека погибли из-за падения камней на их транспортное средство".

По словам пожарных, двое погибших мужчин ехали в пикапе по дороге в департаменте Эскуинтла, когда камни упали со склона холма на автомобиль.

Сила толчков Директор Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Эдвин Родас сообщил, что "во вторник (8 июля – ред.) днем в Гватемале было зарегистрировано более 37 землетрясений и афтершоков магнитудой от 3,0 до 5,6".

Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 4,8 балла в 15:11 по местному времени, в четырех километрах к юго-западу от города Аматитлан, к югу от города Гватемала, с глубиной 10 километров.

Затем сообщили о еще одном землетрясении магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера в трех километрах к северо-западу от Сан-Висенте-Пакая, муниципалитета в Эскуинтле, в южно-центральном регионе страны.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,8 произошло в шести километрах к северо-западу от Палина, также в Эскуинтле. Последствия По словам официальных лиц, толчки привели к эвакуации зданий, оползням и незначительным повреждениям имущества. Также сообщалось, что их ощущали вплоть до Сальвадора.

Президент Гватемалы Бернардо Аревало заявил на пресс-конференции, что главный эпицентр землетрясений находился в департаменте Сакатепекес, с афтершоками в регионах Эскуинтла и Гватемала. Он добавил, что по меньшей мере пять человек "были погребены в результате оползней, но спасателям удалось спасти двоих".

Национальный координатор по уменьшению последствий стихийных бедствий объявил оранжевый уровень тревоги, второй по величине по шкале чрезвычайных ситуаций. 

Серия землетрясений сотрясла вулкан Рейнир в США09.07.25, 10:06 • 1129 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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