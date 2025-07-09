Гватемалу сколихнула серія землетрусів: щонайменше двоє людей загинули

У Гватемалі протягом кількох годин зафіксували понад 30 землетрусів, найпотужніші з яких досягали магнітуди 5,7. Внаслідок падіння каміння на авто загинули двоє чоловіків, ще п'ятеро були заблоковані під уламками, двох вдалося врятувати. Землетруси також відчувались у Сальвадорі.

Про це пише УНН із посиланням на EuroNews.

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За даними місцевої влади, "у Гватемалі протягом кількох годин було зафіксовано десятки землетрусів, внаслідок яких двоє людей загинули внаслідок падіння каміння на їхній транспортний засіб".

За словами пожежників, двоє загиблих чоловіків їхали у пікапі дорогою в департаменті Ескуінтла, коли каміння впало зі схилу пагорба на автомобіль.

Сила поштовхів Директор Національного інституту сейсмології, вулканології, метеорології та гідрології Едвін Родас повідомив, що "у вівторок (8 липня – ред.) вдень у Гватемалі було зареєстровано понад 37 землетрусів та афтершоків магнітудою від 3,0 до 5,6".

Геологічна служба США повідомила про землетрус магнітудою 4,8 бала о 15:11 за місцевим часом, за чотири кілометри на південний захід від міста Аматітлан, на південь від міста Гватемала, з глибиною 10 кілометрів.

Потім повідомили про ще один землетрус магнітудою 5,7 бала за шкалою Ріхтера за три кілометри на північний захід від Сан-Вісенте-Пакая, муніципалітету в Ескуінтлі, у південно-центральному регіоні країни.

Ще один землетрус магнітудою 4,8 стався за шість кілометрів на північний захід від Паліна, також в Ескуінтлі. Наслідки За словами офіційних осіб, поштовхи призвели до евакуації будівель, зсувів та незначних пошкоджень майна. Також повідомлялосґя, що їх відчували аж до Сальвадору.

Президент Гватемали Бернардо Аревало заявив на пресконференції, що головний епіцентр землетрусів знаходився в департаменті Сакатепекес, з афтершоками в регіонах Ескуінтла та Гватемала. Він додав, що щонайменше п'ятьох людей "поховало внаслідок зсувів, але рятувальникам вдалося врятувати двох".

Національний координатор зі зменшення наслідків стихійних лих оголосив помаранчевий рівень тривоги, другий за величиною за шкалою надзвичайних ситуацій.

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