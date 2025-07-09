Серія землетрусів сколихнула вулкан Рейнір у США

Гору Рейнір, діючий вулкан, що височіє над південно-західною частиною американського штату Вашингтон, уразила серія землетрусів - дуже слабких - у вівторок, пише УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Під горою було зафіксовано низку невеликих землетрусів, що спричинило пильне спостереження з боку влади. Проте дослідники дійшли висновку, що наразі загрози виверження немає.

Серія землетрусів почалася незадовго до 13:30 за місцевим часом, повідомила Каскадна вулканічна обсерваторія Геологічної служби США та Тихоокеанська північно-західна сейсмічна мережа. З початку серії землетрусів поблизу вершини вулкана сталися сотні невеликих землетрусів, магнітуда найсильнішого з яких становила 1,7.

Осередки землетрусів було зафіксовано на глибині від 2 до 6 кілометрів під вершиною гори. За даними KPTV, жоден з них не відчувався на поверхні.

Оскільки вулкан Рейнір є діючим, офіційні особи заявили, що сейсмічна активність не є аномальною, та наголосили, що приводів для занепокоєння немає. Рівень небезпеки вулкана залишається нормальним.

"На Рейнірі зазвичай відбувається близько дев'яти землетрусів на місяць, - ідеться в заяві агентств після виявлення серії поштовхів. - Подібні серії трапляються один або два рази на рік, хоча цього разу була потужнішою за звичайний".

Доповнення

Останній значний землетрус на горі Рейнір стався в 2009 році і тривав три дні. Було зареєстровано понад 1000 сейсмічних подій, найсильніша з яких досягла магнітуди 2,3.

За даними Геологічної служби США, останнє виверження вулкану Рейнір відбулося близько 1000 років тому, але навіть тоді не було потоків лави. Останнє велике руйнівне виверження у штаті Вашингтон відбулося не на горі Рейнір, а на горі Сент-Геленс - приблизно за 80 кілометрів від неї, але яка входить до того ж гірського хребта - 1980 року. Внаслідок того виверження загинуло 57 людей.

Засніжена гора Рейнір розташована в національному парку Маунт-Рейнір, приблизно за 90 кілометрів на південний схід від Сіетла. Ця гора є найвищою вершиною штату Вашингтон, і в ясні дні її можна побачити із Сіетлу.