Серия землетрясений сотрясла вулкан Рейнир в США

Гору Рейнир, действующий вулкан, возвышающийся над юго-западной частью американского штата Вашингтон, поразила серия землетрясений - очень слабых - во вторник, пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Под горой был зафиксирован ряд небольших землетрясений, что вызвало пристальное наблюдение со стороны властей. Однако исследователи пришли к выводу, что сейчас угрозы извержения нет.

Серия землетрясений началась незадолго до 13:30 по местному времени, сообщила Каскадная вулканическая обсерватория Геологической службы США и Тихоокеанская северо-западная сейсмическая сеть. С начала серии землетрясений вблизи вершины вулкана произошли сотни небольших землетрясений, магнитуда сильнейшего из которых составила 1,7.

Очаги землетрясений были зафиксированы на глубине от 2 до 6 километров под вершиной горы. По данным KPTV, ни один из них не ощущался на поверхности.

Поскольку вулкан Рейнир является действующим, официальные лица заявили, что сейсмическая активность не является аномальной, и подчеркнули, что поводов для беспокойства нет. Уровень опасности вулкана остается нормальным.

"На Рейнире обычно происходит около девяти землетрясений в месяц, - говорится в заявлении агентств после обнаружения серии толчков. - Подобные серии случаются один или два раза в год, хотя на этот раз была мощнее обычного".

Дополнение

Последнее значительное землетрясение на горе Рейнир произошло в 2009 году и длилось три дня. Было зарегистрировано более 1000 сейсмических событий, сильнейшее из которых достигло магнитуды 2,3.

По данным Геологической службы США, последнее извержение вулкана Рейнир произошло около 1000 лет назад, но даже тогда не было потоков лавы. Последнее крупное разрушительное извержение в штате Вашингтон произошло не на горе Рейнир, а на горе Сент-Хеленс - примерно в 80 километрах от нее, но которая входит в тот же горный хребет - в 1980 году. В результате того извержения погибло 57 человек.

Заснеженная гора Рейнир расположена в национальном парке Маунт-Рейнир, примерно в 90 километрах к юго-востоку от Сиэтла. Эта гора является самой высокой вершиной штата Вашингтон, и в ясные дни ее можно увидеть из Сиэтла.