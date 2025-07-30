В РФ на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов: объявлена угроза цунами
Киев • УНН
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, что вызвало угрозу цунами. Местные паблики сообщают, что в регионе зафиксировали четырехметровую волну.
В России на полуострове Камчатка произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение российских СМИ.
Детали
Отмечается, что в результате сильного землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой до 32 см.
Несмотря на то, что высота волн, которые могут достичь побережья, невысока, спасатели рекомендуют местным жителям и гостям региона покинуть морское побережье и отойти подальше от берега
Указывается, что землетрясение произошло в Тихом океане у Камчатки в 11:24 по местному времени с эпицентром в 161 км к востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км.
Тем временем местные паблики сообщают, что в Елизовском районе Камчатки зафиксировали четырехметровую волну цунами.
Между тем в Японии объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке. По данным национального метеорологического управления, высота волн может достичь 1 м, они достигнут береговой линии страны около 10:00-11:00 по местному времени.
Напомним
В мае вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 3,5 км, что привело к временному закрытию местных аэропортов и приостановке авиасообщения в регионе.
Землетрясение магнитудой 7,3 у побережья Аляски: власти предупреждали о цунами17.07.25, 10:07 • 5456 просмотров