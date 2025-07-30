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На российской Камчатке произошло мощное извержение вулкана

Киев • УНН

 • 64 просмотра

На Камчатке после землетрясений началось извержение вулкана Ключевская сопка. Ученые фиксируют сход раскаленной лавы по западному склону.

На российской Камчатке произошло мощное извержение вулкана

На Камчатке после землетрясений началось извержение вулкана Ключевская сопка.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

 Детали

Наблюдается сход раскаленной лавы по западному склону. Мощное свечение над вулканом, взрывы

– сказано в публикации Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Ключевская сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии, начал извергаться после крупнейшего за последние 70 лет землетрясения, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Ученые фиксируют сход раскаленной лавы по западному склону. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживает около 4,5 тыс. человек.

Напоминаем

В России на полуострове Камчатка произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов. Отмечается, что землетрясение произошло в акватории Тихого океана. Из-за этого возможен подход волны цунами высотой до 32 см.

Несмотря на то, что высота волн, которые могут достичь побережья, невысока, спасатели рекомендуют местным жителям и гостям региона покинуть морское побережье и отойти подальше от берега

- говорится в сообщении ГУ МЧС региона со ссылкой на региональный центр предупреждения о цунами. 

Павел Зинченко

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Reuters
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