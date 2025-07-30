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На российской Камчатке зафиксировали пять мощных землетрясений за 10 минут - росСМИ

Киев • УНН

 • 122 просмотра

На Камчатке за 10 минут зафиксировано пять землетрясений, самое мощное магнитудой 6,0. После этого началось извержение вулкана Ключевская сопка.

На российской Камчатке зафиксировали пять мощных землетрясений за 10 минут - росСМИ

На российской Камчатке в течение более 10 минут было зафиксировано пять землетрясений магнитудой 5,0, 4,8, 4,8, 5,3 и 6,0.

Об этом сообщает камчатский филиал единой геофизической службы российской академии наук, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Сообщается, что самое мощное землетрясение произошло в 11:24 по местному времени (02:24 по Москве) с эпицентром примерно в 150 км к востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км.

Изначально магнитуда оценивалась в 7,1, но затем оценка изменилась.

Очевидцы пишут, что не могут припомнить такого мощного землетрясения. Геофизики уточнили, что это сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года.

Сообщается, что волна цунами высотой 3-4 метра была зафиксирована в Елизовском районе Камчатки возле метеостанции Водопадная. Повторные толчки продолжаются.

Нас бьет в режиме нон-стоп

- пишут местные росСМИ.

Дополнение

На Камчатке после землетрясений началось извержение вулкана Ключевская сопка.

Наблюдается сход раскаленной лавы по западному склону. Мощное свечение над вулканом, взрывы

– сказано в публикации Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Павел Зинченко

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