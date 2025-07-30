На российской Камчатке зафиксировали пять мощных землетрясений за 10 минут - росСМИ
Киев • УНН
На Камчатке за 10 минут зафиксировано пять землетрясений, самое мощное магнитудой 6,0. После этого началось извержение вулкана Ключевская сопка.
На российской Камчатке в течение более 10 минут было зафиксировано пять землетрясений магнитудой 5,0, 4,8, 4,8, 5,3 и 6,0.
Об этом сообщает камчатский филиал единой геофизической службы российской академии наук, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Сообщается, что самое мощное землетрясение произошло в 11:24 по местному времени (02:24 по Москве) с эпицентром примерно в 150 км к востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км.
Изначально магнитуда оценивалась в 7,1, но затем оценка изменилась.
Очевидцы пишут, что не могут припомнить такого мощного землетрясения. Геофизики уточнили, что это сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года.
Сообщается, что волна цунами высотой 3-4 метра была зафиксирована в Елизовском районе Камчатки возле метеостанции Водопадная. Повторные толчки продолжаются.
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Дополнение
На Камчатке после землетрясений началось извержение вулкана Ключевская сопка.
Наблюдается сход раскаленной лавы по западному склону. Мощное свечение над вулканом, взрывы