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Вперше за 600 років на камчатці сталося виверження вулкана крашенінникова

Київ • УНН

 • 362 перегляди

На камчатці відбулося виверження вулкана крашенінникова, перше за 600 років. Подія пов'язана з потужним землетрусом магнітудою 8,8 у регіоні.

Вперше за 600 років на камчатці сталося виверження вулкана крашенінникова

На камчатському півострові сталося виверження вулкана крашенінникова - першого за 600 років. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Це пов’язують із сильним землетрусом магнітудою 8,8, який стався на Далекому Сході росії на початку тижня.

За даними Інституту вулканології та сейсмології, останнє зафіксоване виверження Крашенінникова відбулося приблизно у 1463 році.

Керівник Камчатської групи реагування на виверження вулканів Ольга Гіріна зазначила, що нинішнє виверження - перше підтверджене історично за шість століть.

Виверження сталося вночі на тлі посиленої сейсмічної активності у регіоні.

Нагадаємо

30 липня на камчатці стався землетрус магнітудою 8,8, що спричинив часткове затоплення порту сєверо-курильська. Попередження про цунамі оголошено для США, Японії, Канади та Південної Америки.

Також на камчатці після землетрусів почалося виверження вулкана Ключевська сопка.

Ольга Розгон

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