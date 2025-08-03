Вперше за 600 років на камчатці сталося виверження вулкана крашенінникова
Київ • УНН
На камчатці відбулося виверження вулкана крашенінникова, перше за 600 років. Подія пов'язана з потужним землетрусом магнітудою 8,8 у регіоні.
На камчатському півострові сталося виверження вулкана крашенінникова - першого за 600 років. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
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Це пов’язують із сильним землетрусом магнітудою 8,8, який стався на Далекому Сході росії на початку тижня.
За даними Інституту вулканології та сейсмології, останнє зафіксоване виверження Крашенінникова відбулося приблизно у 1463 році.
Керівник Камчатської групи реагування на виверження вулканів Ольга Гіріна зазначила, що нинішнє виверження - перше підтверджене історично за шість століть.
Виверження сталося вночі на тлі посиленої сейсмічної активності у регіоні.
Нагадаємо
30 липня на камчатці стався землетрус магнітудою 8,8, що спричинив часткове затоплення порту сєверо-курильська. Попередження про цунамі оголошено для США, Японії, Канади та Південної Америки.
Також на камчатці після землетрусів почалося виверження вулкана Ключевська сопка.