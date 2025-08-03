Впервые за 600 лет на камчатке произошло извержение вулкана крашенинникова
Киев • УНН
На камчатке произошло извержение вулкана крашенинникова, первое за 600 лет. Событие связано с мощным землетрясением магнитудой 8,8 в регионе.
На камчатском полуострове произошло извержение вулкана Крашенинникова – первое за 600 лет. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Это связывают с сильным землетрясением магнитудой 8,8, которое произошло на Дальнем Востоке россии в начале недели.
По данным Института вулканологии и сейсмологии, последнее зафиксированное извержение крашенинникова произошло примерно в 1463 году.
Руководитель Камчатской группы реагирования на извержения вулканов Ольга Гирина отметила, что нынешнее извержение – первое подтвержденное исторически за шесть веков.
Извержение произошло ночью на фоне усиленной сейсмической активности в регионе.
Напомним
30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, вызвавшее частичное затопление порта Северо-Курильска. Предупреждение о цунами объявлено для США, Японии, Канады и Южной Америки.
Также на Камчатке после землетрясений началось извержение вулкана Ключевская сопка.