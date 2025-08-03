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Впервые за 600 лет на камчатке произошло извержение вулкана крашенинникова

Киев • УНН

 • 356 просмотра

На камчатке произошло извержение вулкана крашенинникова, первое за 600 лет. Событие связано с мощным землетрясением магнитудой 8,8 в регионе.

Впервые за 600 лет на камчатке произошло извержение вулкана крашенинникова

На камчатском полуострове произошло извержение вулкана Крашенинникова – первое за 600 лет. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Это связывают с сильным землетрясением магнитудой 8,8, которое произошло на Дальнем Востоке россии в начале недели.

По данным Института вулканологии и сейсмологии, последнее зафиксированное извержение крашенинникова произошло примерно в 1463 году.

Руководитель Камчатской группы реагирования на извержения вулканов Ольга Гирина отметила, что нынешнее извержение – первое подтвержденное исторически за шесть веков.

Извержение произошло ночью на фоне усиленной сейсмической активности в регионе.

Напомним

30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, вызвавшее частичное затопление порта Северо-Курильска. Предупреждение о цунами объявлено для США, Японии, Канады и Южной Америки.

Также на Камчатке после землетрясений началось извержение вулкана Ключевская сопка.

Ольга Розгон

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